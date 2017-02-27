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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1916191719181919>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:05

  Zebra написав:
  freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.

Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
налог платится сразу же при оформлении квартиры в право собственности.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:09

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 61 737,85(59 269,16 + 2 468,70(+ 12 060,17)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 919(8 829 + 90(+ 2523)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0,01 -0,01(- 999,99)) млн.

Загальна ліквідність 61 737,85 + 8 919 - 0 = 70 656,85(52 514,99 + 2 558,7(+ 15 583,16)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні знову виросла, і вона перевищує середннє значення. Коррахунки також виросли і перевищують норматив.

Овернайти виросли на + 90 млн. грн. Нічного рефінансування сьогодні в НБУ не брали.

НБУ нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники додали 2558,70 млн. грн. Забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 3 953,08 млн. грн. Та не дивлячись на виплати ПДВ 1,98 млрд.грн., якимось чином зʼїли ліквідності на - 1 265,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ліквідность ВИРОСЛА. Її достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.

https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 28 сер, 2019 11:13, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

неужели наконец-то одумались ???
https://news.finance.ua/ru/news/-/45525 ... aine-dengi
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:13

  zzzzzz написав:Alex2007

Зернотрейдеры нарастили экспорт зерна за период 1 июля - 22 августа на 50% , как думаете, сможет ли такой прирост долго продержатся ?
Экспорт немного просядет.


на 50 % от чего, от какого периода ?
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:24

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Скажите кто-то машину или квартиру покупает расчитываясь кредитной картой ? - Нет.
Эта статистика очень искривленная.

Дело даже не в машинах и квартирах - это редкие покупки, которые могут позволить себе не многие. Статистику искривляют большие супермаркеты, у которых терминал зарегистрирован как продуктовый, а продают там абсолютно все.


Интересное предположение, но по-видимому, эта величина погрешности ничтожна - Госстат дает долю продуктов питания в тратах украинцев 44,5% (против приватовских 9,5/20,8 = 45,7%).

Одну и ту же ошибку они делать не могут - Госстат собирает оперативную статистику юрлиц по внутренним формам.

Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат
https://censor.net.ua/news/3110180/ukra ... ov_gosstat
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:27

  asti написав:
  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
в Марте нагребли...

по 35 еще гребли :mrgreen:

25.15-25.17/25.22-25.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.08.2019 2522,0601
Доллар прибавил 5.5 копеек.
Как уже не один раз бывало, ожидания увеличенной из-за лишнего выходного порции валюты не оправдались. Рынок с запасом отыграл эти ожидания. Ожидая высокой конкуренции, продавцы не стали спешить с выходом на рынок. Приближение осени также не способствовало продажам - рынок давно ждет начала сезонного роста, который все никак не наступит.
Стартовали чуть выше вчерашнего закрытия. Почти сразу прибавили 4 копейки. Потом сделали еще пару шагов вверх по 1-2 копейки. Все это без оборотов. Активные торги начались после 11-20, когда котировки достигли уровня 25.21-25.23, о чем свидетельствует справочный курс, находящийся в середине этого диапазона.
Продолжаем наблюдение.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
23.08.2019
Усього, млн дол. США 376.4
Объем для пятницы очень хороший. Похоже, многие решили выполнить свои планы перед длинными выходными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Одну и ту же ошибку они делать не могут - Госстат собирает оперативную статистику юрлиц по внутренним формам.

Вы читали текст по ссылке, которую запостили?
об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики

Какая тут статистика юрлиц?
Какое вообще возможно выборочное исследование? Кто добровольно раскроет госструктуре свою структуру расходов, кроме получателей субсидии?

Одна желтое издание ссылается на другое, а в результате доверия информации - 0.
Если какое-то такое исследование и было, это цифры для получателей субсидий.

  Zebra написав:Это редкие случаи, сколько раз не покупал в Эпицентре/Эльдоваро/Фокстроте/МоYo/Comfy товар, никогда как продукты не пробивало.

Речь о продуктовых супермаркетах, в которых, зайдя за хлебушком, можно купить все, от туалетной бумаги до автотоваров.

Кстати, очень странно, что в приватовской статистике не фигурирует топливо. Похоже, сети АЗС с приматом не дружат, а значит его уверения в репрезентативности статистики очень самоуверенны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:44

Что-ж, похоже дно пройдено. Во всяком случае глядя на графики Укрдилинга можно прийти к такому выводу. Однако существенного роста курса доллара (как и гривны) я не жду - думаю, до декабря месяца всё будет спокойно, а там посмотрим//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:47

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
19.08.2019 589,96 25,1757 0,03280 26,5074 -0,0089
20.08.2019 530,23 25,1313 -0,0444 26,4992 -0,0081
21.08.2019 527,08 25,2044 0,07310 26,4916 -0,0076
22.08.2019 607,33 25,0427 -0,1617 26,4820 -0,0097
23.08.2019 614,56 25,0629 0,02020 26,4724 -0,0095


Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,015992(0,010407). Курс падав. Зменшувалось в середньому по 1.5991 копійки за добу. Чередується! Ринок дихає. Знову змінили напрямок і впали десь в 1,5 рази швидше, ніж роси на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,008762(-0,010588). СерРічна падала на тижні в середньому по 0.8762 копійки за добу. Пригальмували на 17,25 відсотки по відношенню до минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2869,1588(3444,1994) млн. долярів. Впали таки добряче аж на - 575,04 млн. Робочий тиждень повний. Здається цілих два тижня повзали по дну. При рості курсу валюти оберти ще більше мають впасти. Працюють без надлишків іноземців для ОВДП. Середні середньодобові оберти за тиждень: 573,83(688,84) млн., також чуттєво впали на −115,01(−7,33) млн. І падають вже третій тиждень поспіль. Це точно до зміни напрямку курсу. Середньодобові оберти аж стали меньшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу 574,90(574,94), які також впали на 0,04 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,472414. Вона на 4,96(5,54) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,220601.

Доляр вцілому дорожчий на 1,25(1,39) гривні від поточного курсу. Наближається вересень з великими валютними виплатами. Після яких міжнародні резерви таки чутливо упадуть і треба десь брати валюту для їх поповнення!

Треба купувати доляр! :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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