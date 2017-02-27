Додано: Сер 28 сер, 2019 11:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

28.08.2019 2522,0601

Доллар прибавил 5.5 копеек.

Как уже не один раз бывало, ожидания увеличенной из-за лишнего выходного порции валюты не оправдались. Рынок с запасом отыграл эти ожидания. Ожидая высокой конкуренции, продавцы не стали спешить с выходом на рынок. Приближение осени также не способствовало продажам - рынок давно ждет начала сезонного роста, который все никак не наступит.

Стартовали чуть выше вчерашнего закрытия. Почти сразу прибавили 4 копейки. Потом сделали еще пару шагов вверх по 1-2 копейки. Все это без оборотов. Активные торги начались после 11-20, когда котировки достигли уровня 25.21-25.23, о чем свидетельствует справочный курс, находящийся в середине этого диапазона.

Продолжаем наблюдение.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

23.08.2019

Усього, млн дол. США 376.4

Объем для пятницы очень хороший. Похоже, многие решили выполнить свои планы перед длинными выходными.