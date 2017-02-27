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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1916191719181919

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:52

  Moneta написав:
  Zebra написав:
  freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.

Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
налог платится сразу же при оформлении квартиры в право собственности.

с доходов тоже нужно заплатить
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:57

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Одну и ту же ошибку они делать не могут - Госстат собирает оперативную статистику юрлиц по внутренним формам.

Вы читали текст по ссылке, которую запостили?
об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики



И? С чего вы взяли, что Госстат выпустит аналитику, не бьющуюся с публикуемой статистикой?

  Сибарит написав:Одна желтое издание ссылается на другое, а в результате доверия информации - 0.
Если какое-то такое исследование и было, это цифры для получателей субсидий.

Желтее этого утверждения, без обид, по сабжу ничего не было :mrgreen: На каком основании вы его делаете, позвольте узнать? Помимо получателей субсидий у государства есть информация и по не-получателям субсидий, а сумма тех, кому субсидию начисляют и тех, кому в субсидии отказано - это уже статистически значимая выборка, поскольку покрывает более 80% всех домохозяйств в стране
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