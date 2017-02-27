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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:52
Moneta написав: Zebra написав: freeze написав:
Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.
Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
налог платится сразу же при оформлении квартиры в право собственности.
с доходов тоже нужно заплатить
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:57
Сибарит написав: zРадио написав:
Одну и ту же ошибку они делать не могут - Госстат собирает оперативную статистику юрлиц по внутренним формам.
Вы читали текст по ссылке, которую запостили?
об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики
И? С чего вы взяли, что Госстат выпустит аналитику, не бьющуюся с публикуемой статистикой?
Сибарит написав:
Одна желтое издание ссылается на другое, а в результате доверия информации - 0.Если какое-то такое исследование и было, это цифры для получателей субсидий.
Желтее этого утверждения, без обид, по сабжу ничего не было
На каком основании вы его делаете, позвольте узнать? Помимо получателей субсидий у государства есть информация и по не-получателям субсидий, а сумма тех, кому субсидию начисляют и тех, кому в субсидии отказано - это уже статистически значимая выборка, поскольку покрывает более 80% всех домохозяйств в стране
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