Moneta написав:налог платится сразу же при оформлении квартиры в право собственности.
с доходов тоже нужно заплатить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:52
с доходов тоже нужно заплатить
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:57
И? С чего вы взяли, что Госстат выпустит аналитику, не бьющуюся с публикуемой статистикой?
Желтее этого утверждения, без обид, по сабжу ничего не было На каком основании вы его делаете, позвольте узнать? Помимо получателей субсидий у государства есть информация и по не-получателям субсидий, а сумма тех, кому субсидию начисляют и тех, кому в субсидии отказано - это уже статистически значимая выборка, поскольку покрывает более 80% всех домохозяйств в стране
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10
Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат
Пенсионеры тратят думаю гораздо больше. До 80-90%, а то и все 100%
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:21
Юра-61, що скажете?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:25
грошей нема, пора здавати долари ... по літньому курсу ...
в долярчика тотальне зубожиння
кста, можуть не прийняти - много печаток.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:27
удалено
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 28 сер, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:30
Не знаете вы структуру расходов пенсионеров ...
Квартплата в среднем 1000 если сумму за год поделить на 12
Лекарства - от 500 (давление, сердце, диабет)
На питание - по остаточному принципу, часто 10 грн в сутки, т.е. менее 25%
=
По теме - возможно, это очередной временный отскок перед пробитием 25 и походом к 24?
и это пройдет
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как говорил один знакомый паталогоанатом: возможно все.
Например:
- сама собой рассосется коррупция и перезапустится судебная система;
- нытики начнут работать;
- испугавшись мирового кризиса и поверивши в два предыдущие пункта, понабегут инвесторы;
- по субботам, ближе к вечеру, с неба начнут сыпаться доляры в крупных купюрах.
На практике же пока что имеем дерибан бюджета в виде процентов по ОВГЗ, до 30% в валюте с учетом курсовых разниц, энтузиазм инсайдеров, и укрепление гривны на этом сомнительном фоне.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:49
....не вчора народжений! ©®™ ;)
.... не прийняти куди?
- в банки, я вже 1,5 міс долярчики не несу....
- а через місяць, то ще з них буду по-чуть-чуть виносити...
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 28 сер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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