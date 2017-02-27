RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1917191819191920>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:52

  Moneta написав:
  Zebra написав:
  freeze написав:Дубинский будет заместителем председателя комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, и будет в комитете старшим ответственным за банковскую систему.

Пусть начала налоги с доходов на покупку 7 квартир уплатит.
налог платится сразу же при оформлении квартиры в право собственности.

с доходов тоже нужно заплатить
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7118
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:57

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Одну и ту же ошибку они делать не могут - Госстат собирает оперативную статистику юрлиц по внутренним формам.

Вы читали текст по ссылке, которую запостили?
об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики



И? С чего вы взяли, что Госстат выпустит аналитику, не бьющуюся с публикуемой статистикой?

  Сибарит написав:Одна желтое издание ссылается на другое, а в результате доверия информации - 0.
Если какое-то такое исследование и было, это цифры для получателей субсидий.

Желтее этого утверждения, без обид, по сабжу ничего не было :mrgreen: На каком основании вы его делаете, позвольте узнать? Помимо получателей субсидий у государства есть информация и по не-получателям субсидий, а сумма тех, кому субсидию начисляют и тех, кому в субсидии отказано - это уже статистически значимая выборка, поскольку покрывает более 80% всех домохозяйств в стране
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 02.05.18
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:10

Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат
https://censor.net.ua/news/3110180/ukra ... ov_gosstat[/quote]

Пенсионеры тратят думаю гораздо больше. До 80-90%, а то и все 100%
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:21

Юра-61, що скажете?

... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6800
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:22

Высылайте. Я приму! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 951
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:25

  Долярчик написав:... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:
Зображення
Зображення

грошей нема, пора здавати долари ... по літньому курсу ...

в долярчика тотальне зубожиння

кста, можуть не прийняти - много печаток.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 946 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:27

удалено
Востаннє редагувалось ЧИА в Сер 28 сер, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 498
З нами з: 25.12.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:30

  jerua написав:Пенсионеры тратят думаю гораздо больше. До 80-90%, а то и все 100%

Не знаете вы структуру расходов пенсионеров ...
Квартплата в среднем 1000 если сумму за год поделить на 12
Лекарства - от 500 (давление, сердце, диабет)
На питание - по остаточному принципу, часто 10 грн в сутки, т.е. менее 25%
=
По теме - возможно, это очередной временный отскок перед пробитием 25 и походом к 24?
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 498
З нами з: 25.12.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:По теме - возможно, это очередной временный отскок перед пробитием 25 и походом к 24?

Как говорил один знакомый паталогоанатом: возможно все.
Например:
- сама собой рассосется коррупция и перезапустится судебная система;
- нытики начнут работать;
- испугавшись мирового кризиса и поверивши в два предыдущие пункта, понабегут инвесторы;
- по субботам, ближе к вечеру, с неба начнут сыпаться доляры в крупных купюрах.
На практике же пока что имеем дерибан бюджета в виде процентов по ОВГЗ, до 30% в валюте с учетом курсовых разниц, энтузиазм инсайдеров, и укрепление гривны на этом сомнительном фоне.
headshaker
 
Повідомлень: 851
З нами з: 08.05.15
Подякував: 1029 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:49

....не вчора народжений! ©®™ ;)

  flyman написав:
кста, можуть не прийняти - много печаток.

.... не прийняти куди? :wink:
- в банки, я вже 1,5 міс долярчики не несу....
- а через місяць, то ще з них буду по-чуть-чуть виносити... :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 28 сер, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6800
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1917191819191920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oduvan і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1560, 1561, 1562
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15611 1861006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 19:54
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 15, 16, 17
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
165 12843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14731)
28.08.2019 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.