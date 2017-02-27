ЧИА написав:По теме - возможно, это очередной временный отскок перед пробитием 25 и походом к 24?
Как говорил один знакомый паталогоанатом: возможно все. Например: - сама собой рассосется коррупция и перезапустится судебная система; - нытики начнут работать; - испугавшись мирового кризиса и поверивши в два предыдущие пункта, понабегут инвесторы; - по субботам, ближе к вечеру, с неба начнут сыпаться доляры в крупных купюрах. На практике же пока что имеем дерибан бюджета в виде процентов по ОВГЗ, до 30% в валюте с учетом курсовых разниц, энтузиазм инсайдеров, и укрепление гривны на этом сомнительном фоне.
гривнєукрепляж подібний був у 2007
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-ться про кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! ).... - #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%! ... кап-кап, кап-кап
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Любопытный написав: Все верно, в нефтегазе сидят не дураки. Поэтому они понимают, что продавая зимой газ населению за гривну, они могут купить в разы меньше долларов. Думаю такой сценарий куда вероятнее, чем понижение тарифов. Странно, что Вы не догадались. Наверное вечерний квартал любите смотреть?
смысл нововведения в том, что потребитель может заплатить по нынешней гривневой цене. Тот, кто не воспользуется - заплатит по зимней гривневой цене, которая, очевидно, учтёт и рост мировых цен в долларе, и текущий курс доллара (ведь если её коррекция не предполагается - какой же смысл сейчас предоплату по нынешней цене?). Таким образом, Нафтогаз в конечном счёте купит ту же сумму долларов. Если же роста цены не будет (или будет снижение) - Нафтогаз просто получит беспроцентный кредит от населения. Подержит эти деньги на депозите или профинансирует какую-нибудь модернизацию, и т.п. А потом постепенно зачтёт в счёт поставок будущих периодов.