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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19181919192019211922>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:50

  headshaker написав:
  ЧИА написав:По теме - возможно, это очередной временный отскок перед пробитием 25 и походом к 24?

Как говорил один знакомый паталогоанатом: возможно все.
Например:
- сама собой рассосется коррупция и перезапустится судебная система;
- нытики начнут работать;
- испугавшись мирового кризиса и поверивши в два предыдущие пункта, понабегут инвесторы;
- по субботам, ближе к вечеру, с неба начнут сыпаться доляры в крупных купюрах.
На практике же пока что имеем дерибан бюджета в виде процентов по ОВГЗ, до 30% в валюте с учетом курсовых разниц, энтузиазм инсайдеров, и укрепление гривны на этом сомнительном фоне.

гривнєукрепляж подібний був у 2007
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:гривнєукрепляж подібний був у 2007

Может в 2008м?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:04

  Amid написав:
  flyman написав:гривнєукрепляж подібний був у 2007

Может в 2008м?

точно 2008й
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:13

Не дают откупиться :-( сходили на .18 но не поймал момент. И банки не сбавляют.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:19

... за скільки місяців Долярчик "заплаче"? :)))))

...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-ться :) про кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! )....
- #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%!
... кап-кап, кап-кап :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:23

  Долярчик написав:... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:

Поезжайте туристом в Штаты - там берут любые.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:24

  Любопытный написав:
Все верно, в нефтегазе сидят не дураки. Поэтому они понимают, что продавая зимой газ населению за гривну, они могут купить в разы меньше долларов. Думаю такой сценарий куда вероятнее, чем понижение тарифов.
Странно, что Вы не догадались. Наверное вечерний квартал любите смотреть? :wink:

смысл нововведения в том, что потребитель может заплатить по нынешней гривневой цене. Тот, кто не воспользуется - заплатит по зимней гривневой цене, которая, очевидно, учтёт и рост мировых цен в долларе, и текущий курс доллара (ведь если её коррекция не предполагается - какой же смысл сейчас предоплату по нынешней цене?).
Таким образом, Нафтогаз в конечном счёте купит ту же сумму долларов.
Если же роста цены не будет (или будет снижение) - Нафтогаз просто получит беспроцентный кредит от населения. Подержит эти деньги на депозите или профинансирует какую-нибудь модернизацию, и т.п. А потом постепенно зачтёт в счёт поставок будущих периодов.

P.S. про связь с Вечерним кварталом не уловил.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:35

  juristkostya написав:
  Любопытный написав:
Все верно, в нефтегазе сидят не дураки. Поэтому они понимают, что продавая зимой газ населению за гривну, они могут купить в разы меньше долларов. Думаю такой сценарий куда вероятнее, чем понижение тарифов.
Странно, что Вы не догадались. Наверное вечерний квартал любите смотреть? :wink:

смысл нововведения в том, что потребитель может заплатить по нынешней гривневой цене. Тот, кто не воспользуется - заплатит по зимней гривневой цене, которая, очевидно, учтёт и рост мировых цен в долларе, и текущий курс доллара (ведь если её коррекция не предполагается - какой же смысл сейчас предоплату по нынешней цене?).
Таким образом, Нафтогаз в конечном счёте купит ту же сумму долларов.
Если же роста цены не будет (или будет снижение) - Нафтогаз просто получит беспроцентный кредит от населения. Подержит эти деньги на депозите или профинансирует какую-нибудь модернизацию, и т.п. А потом постепенно зачтёт в счёт поставок будущих периодов.

P.S. про связь с Вечерним кварталом не уловил.


Поднятие тарифов пропорционально девальвации и роста цен на газ? Не хочу ванговать на самые плохие сценарии, но даже повышение на 10-15% могут вызвать массу недовольства у населения. Думаю пану Зе это совсем не на руку. Поэтому лучше сейчас снять сливки и диверсифицировать возможные потери доходов в будущем.

ПС 3/4 не уловили связь, не берите в голову :wink:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:38

Долярчик деякі банки приймають на інкасо (комісію) такі купюри та й деякі обмінники взагалі без комісії.
Oduvan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Oduvan написав:Долярчик деякі банки приймають на інкасо (комісію) такі купюри та й деякі обмінники взагалі без комісії.

По инструкции должны принять, правда непонятно что входит в "признаки платежности":
Відповідно до Інструкції 12.12.2002 № 502 касири банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку і пунктів обміну валюти зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, а саме:
із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20 %;
надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.
demichh
 
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