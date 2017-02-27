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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1919192019211922>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:55

  Долярчик написав:
  flyman написав:
кста, можуть не прийняти - много печаток.

.... не прийняти куди? :wink:
- в банки, я вже 1,5 міс долярчики не несу....
- а через місяць, то ще з них буду по-чуть-чуть виносити... :lol:

УкрГаз, Універсал, Ощад можуть посвітити ультра та інфра, по крутити носом, обнюхати, і сказати "зношена"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:59

  Долярчик написав:... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:
Зображення
Зображення



будь-яка зелена тумба ПБ (=ТСО) захаває ваші обпечатані арабами долярчики :)
і не треба цьоток із мікроскопом вокулярах
:D
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02

  greenozon написав:
  Долярчик написав:... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:

будь-яка зелена тумба ПБ (=ТСО) захаває ваші обпечатані арабами долярчики :)
і не треба цьоток із мікроскопом вокулярах
:D


100%. У меня тумба захавала даже порванную пополам и склеенную скотчем купюру. Главное, чтоб не стираная...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02

  greenozon написав:
  Долярчик написав:... то вже все? :roll: ..... пускати під ніж :roll: ....- тобто, під ножиці? :mrgreen:
Зображення
Зображення



будь-яка зелена тумба ПБ (=ТСО) захаває ваші обпечатані арабами долярчики :)
і не треба цьоток із мікроскопом вокулярах
:D


Любой адекватный и вменяемый кассир принимает такие без вопросов. И даже куда более разрисованные.

Неадекватные находят "грибок" и "следы отбеливания-стирки" даже на нулячих купюрах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:14

demichh
В этом году вышла новая инструкция и требования изношенности ужесточили, например, надрывы уже всего 3 мм.

ПОСТАНОВА № 1 02.01.2019
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Поднятие тарифов пропорционально девальвации и роста цен на газ?

По крайней мере, так должно быть исходя из самой сути регулируемого тарифа.
  Любопытный написав:Не хочу ванговать на самые плохие сценарии, но даже повышение на 10-15% могут вызвать массу недовольства у населения. Думаю пану Зе это совсем не на руку. Поэтому лучше сейчас снять сливки и диверсифицировать возможные потери доходов в будущем.

повышения происходили неоднократно, и сильнее, чем на 10-15%.
И ни разу не припомню, чтобы применялся такой способ "сглаживания" переходного периода.

Я не утверждаю, что вы не правы. Я больше о том, что биржевые инструменты (а здесь мы имеем явный фьючерс) всегда несут риски для обеих сторон. И при прочих равных, у Нефтегаза вероятность оказаться в прибыли выше просто в силу его лучшей информированности + наличия лобби в правительстве.

А гусные намёки про 3/4 вы прекращайте. Ибо это грубый переход на личность собеседника вместо обсуждения вопроса по сути. Что как раз больше свойственно сторонника нынешнего шибздика.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:32

  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.

Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:37

  Долярчик написав:...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-ться :) про кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! )....
- #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%!
... кап-кап, кап-кап :)


Как же Вы З А С Р А Л И (обделали , сходили по большому , загадили ) ветку своим
ОДНИМ сообщением с фото обычной купюры .

...и сходит же вам с рук
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:38

  yama написав:
  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.

Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся


оце і я тупняка шість років останніх включав, ловив все дно днів і доловився, що середній курс бакса, який я придбав в період 2014 - 2019 років складає 25,30
Навіщоя ловив ті доньця, коли спокійно можна б було шість років маринувати гривню на депо з поповненям, а зараз, наприклад обміняти їх па25.0 ?

Тому вже не раз зарікаюсь, що все, завязав з баксами. Невигідно кажу!
Буду у гривні сидіти. А ті що раніше накупив, якщо буде (о диво дивне!) курс па 28,5 хоча б поміняю всі мої бакси на гривню і покладу на гривнедепо!
Хвате тупняка включати.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 28 сер, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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холява

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