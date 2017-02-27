Додано: Сер 28 сер, 2019 14:15

Любопытный написав: Поднятие тарифов пропорционально девальвации и роста цен на газ? Поднятие тарифов пропорционально девальвации и роста цен на газ?

Любопытный написав: Не хочу ванговать на самые плохие сценарии, но даже повышение на 10-15% могут вызвать массу недовольства у населения. Думаю пану Зе это совсем не на руку. Поэтому лучше сейчас снять сливки и диверсифицировать возможные потери доходов в будущем. Не хочу ванговать на самые плохие сценарии, но даже повышение на 10-15% могут вызвать массу недовольства у населения. Думаю пану Зе это совсем не на руку. Поэтому лучше сейчас снять сливки и диверсифицировать возможные потери доходов в будущем.

По крайней мере, так должно быть исходя из самой сути регулируемого тарифа.повышения происходили неоднократно, и сильнее, чем на 10-15%.И ни разу не припомню, чтобы применялся такой способ "сглаживания" переходного периода.Я не утверждаю, что вы не правы. Я больше о том, что биржевые инструменты (а здесь мы имеем явный фьючерс) всегда несут риски для обеих сторон. И при прочих равных, у Нефтегаза вероятность оказаться в прибыли выше просто в силу его лучшей информированности + наличия лобби в правительстве.А гусные намёки про 3/4 вы прекращайте. Ибо это грубый переход на личность собеседника вместо обсуждения вопроса по сути. Что как раз больше свойственно сторонника нынешнего шибздика.