УкрГаз, Універсал, Ощад можуть посвітити ультра та інфра, по крутити носом, обнюхати, і сказати "зношена"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:55
УкрГаз, Універсал, Ощад можуть посвітити ультра та інфра, по крутити носом, обнюхати, і сказати "зношена"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:59
будь-яка зелена тумба ПБ (=ТСО) захаває ваші обпечатані арабами долярчики
і не треба цьоток із мікроскопом вокулярах
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02
100%. У меня тумба захавала даже порванную пополам и склеенную скотчем купюру. Главное, чтоб не стираная...
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:02
Любой адекватный и вменяемый кассир принимает такие без вопросов. И даже куда более разрисованные.
Неадекватные находят "грибок" и "следы отбеливания-стирки" даже на нулячих купюрах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:14
demichh
В этом году вышла новая инструкция и требования изношенности ужесточили, например, надрывы уже всего 3 мм.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По крайней мере, так должно быть исходя из самой сути регулируемого тарифа.
повышения происходили неоднократно, и сильнее, чем на 10-15%.
И ни разу не припомню, чтобы применялся такой способ "сглаживания" переходного периода.
Я не утверждаю, что вы не правы. Я больше о том, что биржевые инструменты (а здесь мы имеем явный фьючерс) всегда несут риски для обеих сторон. И при прочих равных, у Нефтегаза вероятность оказаться в прибыли выше просто в силу его лучшей информированности + наличия лобби в правительстве.
А гусные намёки про 3/4 вы прекращайте. Ибо это грубый переход на личность собеседника вместо обсуждения вопроса по сути. Что как раз больше свойственно сторонника нынешнего шибздика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:32
Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:37
Как же Вы З А С Р А Л И (обделали , сходили по большому , загадили ) ветку своим
ОДНИМ сообщением с фото обычной купюры .
...и сходит же вам с рук
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:38
оце і я тупняка шість років останніх включав, ловив все дно днів і доловився, що середній курс бакса, який я придбав в період 2014 - 2019 років складає 25,30
Навіщоя ловив ті доньця, коли спокійно можна б було шість років маринувати гривню на депо з поповненям, а зараз, наприклад обміняти їх па25.0 ?
Тому вже не раз зарікаюсь, що все, завязав з баксами. Невигідно кажу!
Буду у гривні сидіти. А ті що раніше накупив, якщо буде (о диво дивне!) курс па 28,5 хоча б поміняю всі мої бакси на гривню і покладу на гривнедепо!
Хвате тупняка включати.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 28 сер, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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