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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:42
Yuri_61 написав:
оце і я тупняка шість років останніх включав, ловив все дно днів і доловився, що середній курс бакса, який я придбав в період 2014 - 2019 років складає 25,30
Навіщоя ловив ті доньця, коли спокійно можна б було шість років маринувати гривню на депо з поповненям, а зараз, наприклад обіняти їх па25.0 ?
Да это же ПАРАД" валютчиков" !!!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:49
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 28.08.2019 29.08.2019
дата розрахунку 27.08.2019 28.08.2019
Долар США 2516,493 2522,1856
После полудня курс практически не изменился, что полностью отражает отсутствие динамики на торгах.
Стартовали чуть выше вчерашнего закрытия. Почти сразу прибавили 4 копейки. Потом сделали еще пару шагов вверх по 1-2 копейки. Все это без оборотов. Активные торги начались после 11-20, когда котировки достигли уровня 25.21-25.23, о чем свидетельствует справочный курс, находящийся в середине этого диапазона.
На этом уровне котировки остаются до сих пор.
Этот день в истории:
2017 - 2551.57 (-29)
2018 - 2805.12 (-283)
2016 - 2544.23
2015 - 2118.54
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:50
yama написав: Zebra написав: twin написав:
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся
Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно.
Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!
У Франківську зранку в центрі жваво. Всі кафе заповнені. Хто пив каву, а хто був на Службі в церкві. Враження неначе сьогодні Неділя. Напевно люди продовжували здавати валюту на трати до 1-го вересня бо курс від вчорашнього дня не змінювався. Без проблем можна було купити по 25.13. приймали по 24,95.
Після обіду покупку підняли до 25,08 а продаж до 25.20
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 14:59
... та що тут так багато знервованих?
- ааааа, курс не подобається? - нема ракети вгору?!
- ну ніц! - любіть Україну і українську гривню!.... і буде вам щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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