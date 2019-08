Додано: Сер 28 сер, 2019 15:23

Corpocrator написав: налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:



- поднять штрафы за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн

(при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений)

- налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы







тоесть:

средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.



средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.



ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными



ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала



"Эпоха справедливости", говорили они

"Средний класс - опора государства", говорили они



В штатах за уклонение до $250,000 или до пять лет или и то и тоAttempt to evade or defeat paying taxes: Upon conviction, the taxpayer is guilty of a felony and is subject to other penalties allowed by law, in addition to (1) imprisonment for no more than 5 years, (2) a fine of not more than $250,000 for individuals or $500,000 for corporations, or (3) both penalties, plus the cost