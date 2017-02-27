RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1920192119221923>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:50

  yama написав:
  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.

Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся

Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно.
Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!

У Франківську зранку в центрі жваво. Всі кафе заповнені. Хто пив каву, а хто був на Службі в церкві. Враження неначе сьогодні Неділя. Напевно люди продовжували здавати валюту на трати до 1-го вересня бо курс від вчорашнього дня не змінювався. Без проблем можна було купити по 25.13. приймали по 24,95.
Після обіду покупку підняли до 25,08 а продаж до 25.20
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 519
З нами з: 23.01.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:

- поднять нижний порог штрафа за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн
(при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений)
- налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы



тоесть:
средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.

средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.

ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными

ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала

"Эпоха справедливости", говорили они
"Средний класс - опора государства", говорили они

физики-теоретики (писики-туалетики)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 28 сер, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 06.01.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:20

Yuri_61
Ну и флаг Вам в руки, не надоело уже неделями писать а-ля: завтра выйду в грн "На все"??? Ваше право. Каждый сам решает, что ему делать со своими деньгами. Уже весь форум понял, что Вы - любить острых ощущений в виде грн) Ей богу, бесит уже одна и та же мысль :?
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 26.07.18
Подякував: 410 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:23

  Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:

- поднять штрафы за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн
(при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений)
- налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы



тоесть:
средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.

средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.

ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными

ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала

"Эпоха справедливости", говорили они
"Средний класс - опора государства", говорили они

физики-теоретики (писики-туалетики)

В штатах за уклонение до $250,000 или до пять лет или и то и то
Attempt to evade or defeat paying taxes: Upon conviction, the taxpayer is guilty of a felony and is subject to other penalties allowed by law, in addition to (1) imprisonment for no more than 5 years, (2) a fine of not more than $250,000 for individuals or $500,000 for corporations, or (3) both penalties, plus the cost
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:35

  Realist написав:
  yama написав:
  Zebra написав:Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.

Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся

Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно.
Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!


Я писал и доказывал что гривна недооценена и пол года и года и несколько лет тому назад. С соответствующим "эффектом" недовольства от зомби, конечно. До сих пор многим зомби даже факт что гривна отыграла уровни трех предыдущих лет - "не указ".

И о каком спокойствии вы говорите - о "тающем" активе , скупленном на "верхах" ? Именно из за якобы "неочикуванного" укрепления гривны тут ярко бомбит многих - это видно невооруженным взглядом и говорить о "спокойствии" баксовиков - космонавтов - ракетчиков - явное лицемерие.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 14.11.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:50

  Сибарит написав:Этот день в истории:
2017 - 2551.57 (-29)
2018 - 2805.12 (-283)

2016 - 2544.23
2015 - 2118.54


Вибачаюсь , але трохи читабельніший був би варіант накшталт :

2016 - 2544.23 (-21)
2017 - 2551.57 (-29)
2018 - 2805.12 (-283)

2015 - 2118.54


а може ще краще такого формату :
(після вашого типового опису поточної ситуації 2019 року)

2018 - 2805.12 (-283)
2017 - 2551.57 (-29)
2016 - 2544.23 (-21)

2015 - 2118.54


в чіткій хронологічній послідовності, без різнобою. Дякую за ваші обзори.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 14.11.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:52

  Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:



ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными



Собственно говоря, потихоньку вырисовывается картина насчет "нерезидетов, инвестирующих в укр.ОВГЗ". Тайное становится явным. :mrgreen:

То есть подозрения конечно были - но сейчас всё более очевиднее становится, кто же они были/есть на самом деле.

И теперь, когда уже загнанные пересичные предприниматели и просто пересични будут вскакивать в последний вагон ОВГЗ поезда в следующие пару лет в рамках "налоговой амнистии", сегодняшие ребята (к-рые сделали это в этом году) тихонечко выйдут из ОВГЗ в нужный момент (или даже заранее перепродав свои ОВГЗ), будучи и амнистироваными, и с профитом.

А поезд с оставшимися пересичными поедет дальше, но окажется, что немножко не туда ... :mrgreen:

Раньше гоняли аленей через курс, теперь будет более усовершенствованная схема гоняния аленей через овгз. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 28 сер, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 11.10.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:55

  Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:
...
ну и про офшоры ни слова
...


"Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев


:lol:
Mazay256
 
Повідомлень: 437
З нами з: 15.06.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:03

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 61 737,85(59 269,16 + 2 468,70(+ 12 060,17)) млн.
Загальна ліквідність 61 737,85 + 8 919 - 0 = 70 656,85(52 514,99 + 2 558,7(+ 15 583,16)) млн. гривень.

НБУ нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники додали 2558,70 млн. грн. Забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 3 953,08 млн. грн. Та не дивлячись на виплати ПДВ 1,98 млрд.грн., якимось чином зʼїли ліквідності на - 1 265,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65559,80(65528,14) млн. гривень. Сьогодні вона підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2469,24.

Ліквідность ВИРОСЛА. Її достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.

Доляр сьогодні підріс на 5,70(+10,2) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,2219(25,1649) грн./$. Сьогодні знову вгору, хоча і вдвічі повільніше від учора.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65559,80 млн. грн., підросло на 13,19%(13,14%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили на суму 2 388,8 млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Ще й купонами на ОВДП додали 860,47 млн. грн.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-28

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 28 сер, 2019 16:17, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:07

  Mazay256 написав:
  Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют:
...
ну и про офшоры ни слова
...


"Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев


:lol:


Завтра будет забавный день.
Читал сегодня интервью какого-то ноунейма-депутата от Слуги, они планируют завтра принять до 100 законопроектов. Возможно это юмор такой конечно, потому что подавляющее большинство законопроектов подавляющее большинство новоявленных депутатов и в глаза не видели.
Завтра обязательно включу прямую трансляцию шоу Бенни Хилла.
Да и кроме до 100 законопроектов, еще обещают назначить завтра руководство и состав комитетов, премьера и министров кабмина.
ПыСы. Напоминает соревнование по поеданию вареников.
freeze
4
 
Повідомлень: 12624
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3641 раз.
Подякували: 5294 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 1920192119221923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Moneta, Realist, tta757 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1560, 1561, 1562
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15611 1861113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 19:54
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 15, 16, 17
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
165 12870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1449374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.