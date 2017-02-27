Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся
Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно. Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!
У Франківську зранку в центрі жваво. Всі кафе заповнені. Хто пив каву, а хто був на Службі в церкві. Враження неначе сьогодні Неділя. Напевно люди продовжували здавати валюту на трати до 1-го вересня бо курс від вчорашнього дня не змінювався. Без проблем можна було купити по 25.13. приймали по 24,95. Після обіду покупку підняли до 25,08 а продаж до 25.20
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
- поднять нижний порог штрафа за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн (при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений) - налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы
тоесть: средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.
средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.
ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными
ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала
"Эпоха справедливости", говорили они "Средний класс - опора государства", говорили они
физики-теоретики (писики-туалетики)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 28 сер, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Yuri_61 Ну и флаг Вам в руки, не надоело уже неделями писать а-ля: завтра выйду в грн "На все"??? Ваше право. Каждый сам решает, что ему делать со своими деньгами. Уже весь форум понял, что Вы - любить острых ощущений в виде грн) Ей богу, бесит уже одна и та же мысль
- поднять штрафы за уклонение от уплаты налогов с текущих 800тыс грн, до 2,5 млн (при акцентировании на отстутствии срока давности у такого рода преступлений) - налоговая амнистия под 5-10% засвеченной суммы
тоесть: средний чинуша получивший свои капиталы путем прямых криминальных преступлений может легализовать условные 100тыс$ за 10тыс$, а доказать криминальное происхождение денех пост-фактум это просто фантастика в наших условиях.
средний предприниматель пытавшийся жить честно (или хотя бы стремившийся,а таких подавляющее большинство), затрачивающий кратно больше усилий для заработка 100тыс$, создающий рабочие места и прочее - может влететь сразу на 100тыс$ т.к. при желании "уклонение от уплаты налогов" находится легко и у всех.
ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными
ну и про офшоры ни слова, на фоне тотальной либерализации со стороны НБУ для вывода капитала
"Эпоха справедливости", говорили они "Средний класс - опора государства", говорили они
физики-теоретики (писики-туалетики)
В штатах за уклонение до $250,000 или до пять лет или и то и то Attempt to evade or defeat paying taxes: Upon conviction, the taxpayer is guilty of a felony and is subject to other penalties allowed by law, in addition to (1) imprisonment for no more than 5 years, (2) a fine of not more than $250,000 for individuals or $500,000 for corporations, or (3) both penalties, plus the cost
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Zebra написав:Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Спасибо Вам, уже по 27+ и 26+ нагребся
Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно. Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!
Я писал и доказывал что гривна недооценена и пол года и года и несколько лет тому назад. С соответствующим "эффектом" недовольства от зомби, конечно. До сих пор многим зомби даже факт что гривна отыграла уровни трех предыдущих лет - "не указ".
И о каком спокойствии вы говорите - о "тающем" активе , скупленном на "верхах" ? Именно из за якобы "неочикуванного" укрепления гривны тут ярко бомбит многих - это видно невооруженным взглядом и говорить о "спокойствии" баксовиков - космонавтов - ракетчиков - явное лицемерие.
ну а пачки двиги и недвиги накупленные коррупционерами, миллиарды денег отмытые через ОВГЗ да еще и с процентами в плюс (а не в минус, как это в классической схеме) - уже считаются легализованными
Собственно говоря, потихоньку вырисовывается картина насчет "нерезидетов, инвестирующих в укр.ОВГЗ". Тайное становится явным.
То есть подозрения конечно были - но сейчас всё более очевиднее становится, кто же они были/есть на самом деле.
И теперь, когда уже загнанные пересичные предприниматели и просто пересични будут вскакивать в последний вагон ОВГЗ поезда в следующие пару лет в рамках "налоговой амнистии", сегодняшие ребята (к-рые сделали это в этом году) тихонечко выйдут из ОВГЗ в нужный момент (или даже заранее перепродав свои ОВГЗ), будучи и амнистироваными, и с профитом.
А поезд с оставшимися пересичными поедет дальше, но окажется, что немножко не туда ...
Раньше гоняли аленей через курс, теперь будет более усовершенствованная схема гоняния аленей через овгз.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 28 сер, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют: ... ну и про офшоры ни слова ...
"Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев
НБУ нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники додали 2558,70 млн. грн. Забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 3 953,08 млн. грн. Та не дивлячись на виплати ПДВ 1,98 млрд.грн., якимось чином зʼїли ліквідності на - 1 265,96 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65559,80(65528,14) млн. гривень. Сьогодні вона підросла.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2469,24.
Ліквідность ВИРОСЛА. Її достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.
Доляр сьогодні підріс на 5,70(+10,2) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,2219(25,1649) грн./$. Сьогодні знову вгору, хоча і вдвічі повільніше від учора.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 28 сер, 2019 16:17, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Corpocrator написав:налоговые инициативы Гетьманцева накаляют: ... ну и про офшоры ни слова ...
"Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев
Завтра будет забавный день. Читал сегодня интервью какого-то ноунейма-депутата от Слуги, они планируют завтра принять до 100 законопроектов. Возможно это юмор такой конечно, потому что подавляющее большинство законопроектов подавляющее большинство новоявленных депутатов и в глаза не видели. Завтра обязательно включу прямую трансляцию шоу Бенни Хилла. Да и кроме до 100 законопроектов, еще обещают назначить завтра руководство и состав комитетов, премьера и министров кабмина. ПыСы. Напоминает соревнование по поеданию вареников.