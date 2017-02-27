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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1920192119221923

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 309
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
8%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:23

  Surfer написав:Я писал и доказывал что гривна недооценена и пол года и года и несколько лет тому назад. С соответствующим "эффектом" недовольства от зомби, конечно. До сих пор многим зомби даже факт что гривна отыграла уровни трех предыдущих лет - "не указ".

Читаю форум не постійно. Іноді із дуже великими перервами. Ваших повідомлень не читав. Якщо ваші прогнози справдились - вітаю!
  Surfer написав:И о каком спокойствии вы говорите - о "тающем" активе , скупленном на "верхах" ?

Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
  Surfer написав:Именно из за якобы "неочикуванного" укрепления гривны тут ярко бомбит многих - это видно невооруженным взглядом и говорить о "спокойствии" баксовиков - космонавтов - ракетчиков - явное лицемерие.

Згідний із вами. Бомбить. Ще й як Бомбить. Але не від того, що купив долар по 27 чи по 26, а від того, що впустив додаткову вигоду та міг ще додатково збільгити цю кількість валюти. Розумієте, читачі цього форуму діляться на дві групи. Частина читачів просто купляє долар як заощадження. І якщо вони крім цього активу не вкладаються ні в що інше - то самі винні. Інші, хто аналізує те про що пишуть тут, злились взимку по 28 і відкупились по 27, 26 та навіть по 25. Доларів у них стало більше. І вони у нас є фізично. А у вас фізично є еквівалент долара. Зараз він дуже хороший плюс приносить хороший пасивний дохід. Але що буде через місяць, пів року, рік.
Розумієте про що я? Якщо ви встигнете передбачити і зайти в долар на дні - ви в дамках. Той хто здасть його на піку та відкупиться теж не погано заробить. У кожного свій шлях. Не потрібно робити когось правильнішим!
Я ні в якому разі не агітую як Зебра купляти на всі. НІ! Кожен має свою голову на плечах. Перш за все потрібно мати план для чого і чому ви робите те що робите. У кожного свої мотиви і ми із вами ведемо мову про різні групи людей.
Якщо зарплати не будуть знижувати, то я як людина яка отримує дохід у гривні руками і ногами за здорожчання гривні. Адже в такому випадку зможу набагато "вільніше" почуватись закордоном і купляти собі та дітям набагато дорожчі речі. Та й держава буде витрачати набагато менше на утримання боргу.
Ось такі думки...
Моє шанування!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27

  Yuri_61 написав:
оце і я тупняка шість років останніх включав, ловив все дно днів і доловився, що середній курс бакса, який я придбав в період 2014 - 2019 років складає 25,30
Навіщоя ловив ті доньця, коли спокійно можна б було шість років маринувати гривню на депо з поповненям, а зараз, наприклад обміняти їх па25.0 ?

Тому вже не раз зарікаюсь, що все, завязав з баксами. Невигідно кажу!
Буду у гривні сидіти. А ті що раніше накупив, якщо буде (о диво дивне!) курс па 28,5 хоча б поміняю всі мої бакси на гривню і покладу на гривнедепо!
Хвате тупняка включати.


  Realist написав:Не ви один. Але ж пригадайте, якби хтось пів року тому написав тут, що буде в кінці серпня по 25,1 на продажу за кого би ви його прийняли? Ото ж бо і воно.
Можливо тримати частину заощаджень в гривні і вигідніше, про те спати спокійніше із валютними заощадженнями. Тільки через те, що якщо завтра "вдруг" то ви не втратите половину як у 2008 чи більше половини як у 2014. А за цей спокій ви "розплачуєтесь" недоотриманою вигодою. Фізично грошей ви не втрачаєте!


я про таке теж думав, все одно, тримаєш долари, а влітаєш на Фонд і дають гривнею.
Тримав би гривню, менше було вльотів. Можливо.
А так фіг вгадаєш курс, кладеш при ПА8 12куе на півфонду, забирааєш при ПА26 і ще й в мінус за Фонд із добрим запасом.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 сер, 2019 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27

Вау...


У Мінфіна новий сайт -
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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