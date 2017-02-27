Додано: Сер 28 сер, 2019 16:23

Surfer написав: Я писал и доказывал что гривна недооценена и пол года и года и несколько лет тому назад. С соответствующим "эффектом" недовольства от зомби, конечно. До сих пор многим зомби даже факт что гривна отыграла уровни трех предыдущих лет - "не указ". Я писал и доказывал что гривна недооценена и пол года и года и несколько лет тому назад. С соответствующим "эффектом" недовольства от зомби, конечно. До сих пор многим зомби даже факт что гривна отыграла уровни трех предыдущих лет - "не указ".

Surfer написав: И о каком спокойствии вы говорите - о "тающем" активе , скупленном на "верхах" ? И о каком спокойствии вы говорите - о "тающем" активе , скупленном на "верхах" ?

Surfer написав: Именно из за якобы "неочикуванного" укрепления гривны тут ярко бомбит многих - это видно невооруженным взглядом и говорить о "спокойствии" баксовиков - космонавтов - ракетчиков - явное лицемерие. Именно из за якобы "неочикуванного" укрепления гривны тут ярко бомбит многих - это видно невооруженным взглядом и говорить о "спокойствии" баксовиков - космонавтов - ракетчиков - явное лицемерие.

Читаю форум не постійно. Іноді із дуже великими перервами. Ваших повідомлень не читав. Якщо ваші прогнози справдились - вітаю!Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.Згідний із вами. Бомбить. Ще й як Бомбить. Але не від того, що купив долар по 27 чи по 26, а від того, що впустив додаткову вигоду та міг ще додатково збільгити цю кількість валюти. Розумієте, читачі цього форуму діляться на дві групи. Частина читачів просто купляє долар як заощадження. І якщо вони крім цього активу не вкладаються ні в що інше - то самі винні. Інші, хто аналізує те про що пишуть тут, злились взимку по 28 і відкупились по 27, 26 та навіть по 25. Доларів у них стало більше. І вони у нас є фізично. А у вас фізично є еквівалент долара. Зараз він дуже хороший плюс приносить хороший пасивний дохід. Але що буде через місяць, пів року, рік.Розумієте про що я? Якщо ви встигнете передбачити і зайти в долар на дні - ви в дамках. Той хто здасть його на піку та відкупиться теж не погано заробить. У кожного свій шлях. Не потрібно робити когось правильнішим!Я ні в якому разі не агітую як Зебра купляти на всі. НІ! Кожен має свою голову на плечах. Перш за все потрібно мати план для чого і чому ви робите те що робите. У кожного свої мотиви і ми із вами ведемо мову про різні групи людей.Якщо зарплати не будуть знижувати, то я як людина яка отримує дохід у гривні руками і ногами за здорожчання гривні. Адже в такому випадку зможу набагато "вільніше" почуватись закордоном і купляти собі та дітям набагато дорожчі речі. Та й держава буде витрачати набагато менше на утримання боргу.Ось такі думки...Моє шанування!