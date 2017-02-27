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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:49
freeze написав:
Завтра будет забавный день.
Читал сегодня интервью какого-то ноунейма-депутата от Слуги, они планируют завтра принять до 100 законопроектов. Возможно это юмор такой конечно, потому что подавляющее большинство законопроектов подавляющее большинство новоявленных депутатов и в глаза не видели.
Завтра обязательно включу прямую трансляцию шоу Бенни Хилла.
Да и кроме до 100 законопроектов, еще обещают назначить завтра руководство и состав комитетов, премьера и министров кабмина.
ПыСы. Напоминает соревнование по поеданию вареников.
Про поедание вареников 5++
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:50
Платина ожила ? +4%
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:52
zzzzzz написав:
Платина ожила ? +4%
последняя из драгметов, которая еще не подросла была.
что "забавно": у нас в банках сейчас серебро можно купить дешевле чем в марте, а банки покупают по тем же деньгам что и тогда.
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