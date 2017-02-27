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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 310
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:49

  freeze написав:Завтра будет забавный день.
Читал сегодня интервью какого-то ноунейма-депутата от Слуги, они планируют завтра принять до 100 законопроектов. Возможно это юмор такой конечно, потому что подавляющее большинство законопроектов подавляющее большинство новоявленных депутатов и в глаза не видели.
Завтра обязательно включу прямую трансляцию шоу Бенни Хилла.
Да и кроме до 100 законопроектов, еще обещают назначить завтра руководство и состав комитетов, премьера и министров кабмина.
ПыСы. Напоминает соревнование по поеданию вареников.


Про поедание вареников 5++ :lol: :lol:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:50

Платина ожила ? +4%
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:52

  zzzzzz написав:Платина ожила ? +4%


последняя из драгметов, которая еще не подросла была.

что "забавно": у нас в банках сейчас серебро можно купить дешевле чем в марте, а банки покупают по тем же деньгам что и тогда.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:43

  zzzzzz написав:Платина ожила ? +4%
надо организовать чёрный рынок драгметаллов//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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