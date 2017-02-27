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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:49
freeze написав:
Завтра будет забавный день.
Читал сегодня интервью какого-то ноунейма-депутата от Слуги, они планируют завтра принять до 100 законопроектов. Возможно это юмор такой конечно, потому что подавляющее большинство законопроектов подавляющее большинство новоявленных депутатов и в глаза не видели.
Завтра обязательно включу прямую трансляцию шоу Бенни Хилла.
Да и кроме до 100 законопроектов, еще обещают назначить завтра руководство и состав комитетов, премьера и министров кабмина.
ПыСы. Напоминает соревнование по поеданию вареников.
Про поедание вареников 5++
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:50
Платина ожила ? +4%
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:52
zzzzzz написав:
Платина ожила ? +4%
последняя из драгметов, которая еще не подросла была.
что "забавно": у нас в банках сейчас серебро можно купить дешевле чем в марте, а банки покупают по тем же деньгам что и тогда.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:43
zzzzzz написав:
Платина ожила ? +4%
надо организовать чёрный рынок драгметаллов//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:43
холява написав:
Добрый день.
На окнах 25.14-25.22 "Зирочка" .
С Уважением.
И чем это голенищу/бурсаку не понравился мой вчерашний ответ на его пост про его поездку в китай, шо оно настучало модераторам и мой пост удалили?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 19:54
Corpocrator написав: zzzzzz написав:
Платина ожила ? +4%
последняя из драгметов, которая еще не подросла была.
что "забавно": у нас в банках сейчас серебро можно купить дешевле чем в марте, а банки покупают по тем же деньгам что и тогда.
Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:04
ПДВ сегодня налили 2,388 млрд.
за август 8,4 млрд
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:24
Невыполнение плана доходов госбюджета из-за отклонения официального курса гривни от заложенного в закон о госбюджете-2019 показателя составляет 9,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Глава ведомства Валерий Пацкан отметил, что почти 40% объема доходов госбюджета рассчитывается с использованием курса гривни к доллару США или евро
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30
g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
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Qwerty
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:35
freeze написав:
Завтра будет забавный день.
Я вам завидую.
Вы завтра ляжете спать в другой стране.
С ощущением того, что мечта таки сбылась. В приподнятом настроении. Полны уверенности в завтрашнем дне. Наконец вы и ваша страна окончательно в полосе белой.
Отсчитаем от этого дня 9 месяцев вперед и смотрим потом на кривую демографии.
И только тогда осознаем, что это был первый день нашей новой эпохи.Большое видится на расстоянии.
(с)Face to face
You can’t see the features.
You need distance to see what is great.
When the ocean surface is seething
The ship’s a pitiful state.
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