Додано: Сер 28 сер, 2019 20:35

freeze написав: Завтра будет забавный день.

Я вам завидую.Вы завтра ляжете спать в другой стране.С ощущением того, что мечта таки сбылась. В приподнятом настроении. Полны уверенности в завтрашнем дне. Наконец вы и ваша страна окончательно в полосе белой.Отсчитаем от этого дня 9 месяцев вперед и смотрим потом на кривую демографии.И только тогда осознаем, что это был первый день нашей новой эпохи.Большое видится на расстоянии. (с)Face to faceYou can’t see the features.You need distance to see what is great.When the ocean surface is seethingThe ship’s a pitiful state.