|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:40
Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
А ты то сам купил?
Сколько в хозяйстве ложек серебрянных?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7297
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 3643 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:41
Libo написав: freeze написав:
Завтра будет забавный день.
Я вам завидую.
Вы завтра ляжете спать в другой стране.
С ощущением того, что мечта таки сбылась. В приподнятом настроении. Полны уверенности в завтрашнем дне. Наконец вы и ваша
страна окончательно в полосе белой.
М ля , так ты же вроде тоже наш ,прапор ,
....?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1879
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43
Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34864
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3392 раз.
- Подякували: 7272 раз.
-
- Профіль
-
30
6
2
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:45
Vadim V написав:
М ля , так ты же вроде тоже наш ,прапор ,
....?
Капитан.
Ушел в далекий путь.
Но любит девушку.
Из Нагасаки.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7297
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 3643 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:54
zzzzzz написав: Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
А чего в банках то же самое, подорожало на 50 коп вместо нескольких гривен? Что за №_%:? Похоже, ребята ищут дураков. Интересно, продают ли.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20772
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 2051 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:56
zzzzzz написав:
Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.
По золоту 2-3% всего, а на самых крупных еще меньше, а не 6. РВС с Индустриалом и Юнексом в помощь.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20772
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 2051 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 21:03
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
А чего в банках то же самое, подорожало на 50 коп вместо нескольких гривен? Что за №_%:? Похоже, ребята ищут дураков. Интересно, продают ли.
Это временно.
Очень скоро перейдете на спотовые цены плюс небольшая комиссия.
Так было раньше.
После кризиса устроили нынешнее дурилово, которое банки сохранили до сих пор.
Очень скоро это отменят.
Будет как во всем цивилизованном мире и как уже было в Украине.
Можете смело покупать.
Я знаю это точно.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 7297
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 3643 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15612
|1861286
|
|
|165
|12894
|
Пон 26 сер, 2019 23:07
tumos
|
|6685
|1449393
|
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
|