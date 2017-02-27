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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:40
Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
А ты то сам купил?
Сколько в хозяйстве ложек серебрянных?
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Libo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:41
Libo написав: freeze написав:
Завтра будет забавный день.
Я вам завидую.
Вы завтра ляжете спать в другой стране.
С ощущением того, что мечта таки сбылась. В приподнятом настроении. Полны уверенности в завтрашнем дне. Наконец вы и ваша
страна окончательно в полосе белой.
М ля , так ты же вроде тоже наш ,прапор ,
....?
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Vadim V
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:43
Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:45
Vadim V написав:
М ля , так ты же вроде тоже наш ,прапор ,
....?
Капитан.
Ушел в далекий путь.
Но любит девушку.
Из Нагасаки.
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Libo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:54
zzzzzz написав: Qwerty написав: g_al1 написав:
Золото и серебро сегодня бодрый левелап.
Ох что-то будет...
Так золото радує своїх власників... Станом на зараз - 1552! Хто в минулому році вклався на низах, той в хорошому шоколаді!
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
А чего в банках то же самое, подорожало на 50 коп вместо нескольких гривен? Что за №_%:? Похоже, ребята ищут дураков. Интересно, продают ли.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:56
zzzzzz написав:
Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.
По золоту 2-3% всего, а на самых крупных еще меньше, а не 6. РВС с Индустриалом и Юнексом в помощь.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 28 сер, 2019 21:03
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:
Серебро еще 3 месяца назад стоило 14,50
Это +25% за 3 месяца.
А чего в банках то же самое, подорожало на 50 коп вместо нескольких гривен? Что за №_%:? Похоже, ребята ищут дураков. Интересно, продают ли.
Это временно.
Очень скоро перейдете на спотовые цены плюс небольшая комиссия.
Так было раньше.
После кризиса устроили нынешнее дурилово, которое банки сохранили до сих пор.
Очень скоро это отменят.
Будет как во всем цивилизованном мире и как уже было в Украине.
Можете смело покупать.
Я знаю это точно.
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Libo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 21:16
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:
Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.
По золоту 2-3% всего, а на самых крупных еще меньше, а не 6. РВС с Индустриалом и Юнексом в помощь.
Вот я сейчас смотрю как торгуются одноунцевые американские золотые монеты в США.
Спот - $1540
Продаются - $1570-1580
Покупаются - $1540 минус $10-20 комиссии за прием.
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Libo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 21:23
Libo написав:
Полны уверенности в завтрашнем дне
Уверенности в завтрашнем дне у меня нет, а вот предположение, что это дно будет глубоким, имеется
С такими то соискателями на должности Премьера, Главы МЭРТ и МОЗ...
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Додано: Сер 28 сер, 2019 21:27
холява написав: Долярчик написав:
...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-ться
про кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! )....
- #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%!
... кап-кап, кап-кап
Как же Вы З А С Р А Л И (обделали , сходили по большому , загадили ) ветку своим
ОДНИМ сообщением с фото обычной купюры .
...и сходит же вам с рук
Лучше десять страниц флуда ,чем одно сообщение с хамством, хамство - это как на соплю
на улице случайно наступить, в принципе противно.
Хамить на финансовом форуме,причем неоднократно,это либо комплексы какие-либо, либо просто человек родился хамом, ну ,или прапорщиком
А лайки массовые за такое - просто не понимаю людей.
Более менее воспитанный человек - просто забивает в игнор, если что не нравится.
Дешевый авторитет.
По большому счету - это хамящий человек загадил всех участников форума, в т.ч. и тех кто его "лайканул" своим хамством.
Еще и так ненавязчиво зашестерить получилось.
Противно.
Да и вообще, уверен, многим понравилось явно шуточное сообщение Долярчика, особенно насчет "под ножницы", и не его вина в том, что несколько участников форума серьезно восприняли сообщение и начали советовать что делать с купюрой, которую большая часть банков не говоря уже о валютчиках возьмет без всяких там инкасо , комисий и т.п., так как это фигня, а не повреждение.
Востаннє редагувалось Автор77
в Сер 28 сер, 2019 22:41, всього редагувалось 4 разів.
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