Додано: Сер 28 сер, 2019 21:27

холява написав: Долярчик написав: ...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-ться про кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! )....

- #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%!

... кап-кап, кап-кап ...а тим часом, коли більшість тут мас....турбує-тьсяпро кризу і падіння #самоїкрасивої..... - і так вже ціле літо(а то і з весни! )....- #самакрасива Долярчика - вже всі ті місяці принесла чимало %%!... кап-кап, кап-кап



Как же Вы З А С Р А Л И (обделали , сходили по большому , загадили ) ветку своим

ОДНИМ сообщением с фото обычной купюры .



...и сходит же вам с рук Как же Вы З А С Р А Л И (обделали , сходили по большому , загадили ) ветку своимОДНИМ сообщением с фото обычной купюры ....и сходит же вам с рук

Лучше десять страниц флуда ,чем одно сообщение с хамством, хамство - это как на соплюна улице случайно наступить, в принципе противно.Хамить на финансовом форуме,причем неоднократно,это либо комплексы какие-либо, либо просто человек родился хамом, ну ,или прапорщикомА лайки массовые за такое - просто не понимаю людей.Более менее воспитанный человек - просто забивает в игнор, если что не нравится.Дешевый авторитет.По большому счету - это хамящий человек загадил всех участников форума, в т.ч. и тех кто его "лайканул" своим хамством.Еще и так ненавязчиво зашестерить получилось.Противно.Да и вообще, уверен, многим понравилось явно шуточное сообщение Долярчика, особенно насчет "под ножницы", и не его вина в том, что несколько участников форума серьезно восприняли сообщение и начали советовать что делать с купюрой, которую большая часть банков не говоря уже о валютчиках возьмет без всяких там инкасо , комисий и т.п., так как это фигня, а не повреждение.