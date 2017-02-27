Додано: Сер 28 сер, 2019 21:54

По вопросу влета на доларах:1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично,когда все стадо смотрит в одну сторону,когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты,когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.