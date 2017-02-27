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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1923192419251926

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 310
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
68
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:32

  sergey_sryvkin написав:
  Realist написав:Недавно із братом розмовляли. 4-5 власних квартир у Львові під оренду і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити.


Я теж колись так думав - 200 тис грн в Дельтi пiд 20% = 40 тис грн на рiк, або по $400 на мiсяць, "і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити."

Де тепер та Дельта, тi фонди по 25к у.о, та тi вiдсотки? :)

Якщо всi будуть жити на ренту, хто ж буде виробляти ВВП?..

просто дохідність оренди впаде нижче доходності депозитів,
але я б не сказав, що вона і зараз висока, +- що на депо, але базовий актив дуже волатильний, і все ще має схильність впасти в ціні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:37

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.

По золоту 2-3% всего, а на самых крупных еще меньше, а не 6. РВС с Индустриалом и Юнексом в помощь.


Золото
РВС - 3%
Индустриал - 5,5%
Юнекс 3%

А вот маржа по серебру
РВС - 15%
Индустриал -11%
Юнекс - 12%

Круто как-то по серебру ребята работают )))
https://goldrwsbank.com.ua/cp74998-tseny.html
https://industrialbank.ua/ua/private/ot ... ski-metaly
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=738
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По вопросу влета на доларах:

1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно :)

2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.

3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.

4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.

5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.

Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично,
когда все стадо смотрит в одну сторону,
когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты,
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:розумієте, читачі цього форуму діляться на дві групи. Частина читачів просто купляє долар як заощадження. І якщо вони крім цього активу не вкладаються ні в що інше - то самі винні. Інші, хто аналізує те про що пишуть тут, злились взимку по 28 і відкупились по 27, 26 та навіть по 25
ви торкнулися\зачепили дуже цікаве запитання ( калька с руского вышла вы затронули очень интерестные вопрос - как верно по украински ? ) які ще високо ліквідні активи ви пропонуєте ? добре - нехай малоліквідні , нехай я рік буду продавати це актив щоб отримати готівку , але щоб я не втратив в перспективі року ? Купити злиток золота ? так там спред такий що жесть , мені всеодно росте золото чи падає, але здати його в банк знаючі люди кажуть проблема ( банк може вимагати сертифікат і так далі ) та й спред шалений , про ломбард взагалі мовчу ... Тут звучали різні думки аж до пропозиції скупати срібні ложечки ( з досвіду користуватися не дуже , бо метал мякий і за 20 років користування - розмішування цукру в чашці чаю ложка стерлась :roll: :D ) . Крім доступності активу ще давайте врахуємо поріг входу ... Можна в приват які ви знаєте активи з порогом входу в еквіваленті ну хоча б від $500 ? і з норм спредом щоб через мысяць я не продав за $400... :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:24

  Libo написав:
  freeze написав:Завтра будет забавный день.

... Наконец вы и ваша страна окончательно в полосе белой.
Отсчитаем от этого дня 9 месяцев вперед и смотрим потом на кривую демографии.
И только тогда осознаем, что это был первый день нашей новой эпохи.

:?
да ладно вам , демография очень улучшилась в 2013 году как раз при Януковиче :shock:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:28

  Libo написав:
  Vadim V написав:М ля , так ты же вроде тоже наш ,прапор , :? ....?



Капитан.
Ушел в далекий путь.
Но любит девушку.
Из Нагасаки. :(

Ловите ответочку :wink:
с Украиной как с родственниками - чем дальше ( от тещи ) тем большее ее любишь :) . "Може країна така Україна - хто любить той кине " (с)
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:40

  Автор77 написав:Да и вообще, уверен, многим понравилось явно шуточное сообщение...

"многим понравилось" :mrgreen:
это кому "многим"-то?
говорите, лучше, о себе. хотя, абстрактные "многие" это, конечно, аргумент :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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