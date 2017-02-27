Realist написав:Недавно із братом розмовляли. 4-5 власних квартир у Львові під оренду і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити.
Я теж колись так думав - 200 тис грн в Дельтi пiд 20% = 40 тис грн на рiк, або по $400 на мiсяць, "і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити."
Де тепер та Дельта, тi фонди по 25к у.о, та тi вiдсотки?
Якщо всi будуть жити на ренту, хто ж буде виробляти ВВП?..
просто дохідність оренди впаде нижче доходності депозитів, але я б не сказав, що вона і зараз висока, +- що на депо, але базовий актив дуже волатильний, і все ще має схильність впасти в ціні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно
2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.
3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.
4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.
5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.
Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично, когда все стадо смотрит в одну сторону, когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты, когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года) говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
Realist написав:розумієте, читачі цього форуму діляться на дві групи. Частина читачів просто купляє долар як заощадження. І якщо вони крім цього активу не вкладаються ні в що інше - то самі винні. Інші, хто аналізує те про що пишуть тут, злились взимку по 28 і відкупились по 27, 26 та навіть по 25
ви торкнулися\зачепили дуже цікаве запитання ( калька с руского вышла вы затронули очень интерестные вопрос - как верно по украински ? ) які ще високо ліквідні активи ви пропонуєте ? добре - нехай малоліквідні , нехай я рік буду продавати це актив щоб отримати готівку , але щоб я не втратив в перспективі року ? Купити злиток золота ? так там спред такий що жесть , мені всеодно росте золото чи падає, але здати його в банк знаючі люди кажуть проблема ( банк може вимагати сертифікат і так далі ) та й спред шалений , про ломбард взагалі мовчу ... Тут звучали різні думки аж до пропозиції скупати срібні ложечки ( з досвіду користуватися не дуже , бо метал мякий і за 20 років користування - розмішування цукру в чашці чаю ложка стерлась ) . Крім доступності активу ще давайте врахуємо поріг входу ... Можна в приват які ви знаєте активи з порогом входу в еквіваленті ну хоча б від $500 ? і з норм спредом щоб через мысяць я не продав за $400...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
... Наконец вы и ваша страна окончательно в полосе белой. Отсчитаем от этого дня 9 месяцев вперед и смотрим потом на кривую демографии. И только тогда осознаем, что это был первый день нашей новой эпохи.
да ладно вам , демография очень улучшилась в 2013 году как раз при Януковиче
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html