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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:40
Автор77 написав:
Да и вообще, уверен, многим понравилось явно шуточное сообщение...
"многим понравилось"
это кому "многим"-то?
говорите, лучше, о себе. хотя, абстрактные "многие" это, конечно, аргумент
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 29 сер, 2019 05:23
Автор77 написав:
По вопросу влета на доларах:
1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно
2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.
3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.
4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.
5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.
Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично,
когда все стадо смотрит в одну сторону,
когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты,
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
звучит как самоутешении для л...в
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:19
Realist написав:
Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:39
zРадио написав: Libo написав:
Полны уверенности в завтрашнем дне
Уверенности в завтрашнем дне у меня нет, а вот предположение, что это дно будет глубоким, имеется
С такими то соискателями на должности Премьера, Главы МЭРТ и МОЗ...
премьер просто атас.Юрист без образования и опыта. Думаю, месяца два протянет.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
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