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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:40
Автор77 написав:
Да и вообще, уверен, многим понравилось явно шуточное сообщение...
"многим понравилось"
это кому "многим"-то?
говорите, лучше, о себе. хотя, абстрактные "многие" это, конечно, аргумент
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 05:23
Автор77 написав:
По вопросу влета на доларах:
1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно
2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.
3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.
4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.
5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.
Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично,
когда все стадо смотрит в одну сторону,
когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты,
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
звучит как самоутешении для л...в
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:19
Realist написав:
Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:39
zРадио написав: Libo написав:
Полны уверенности в завтрашнем дне
Уверенности в завтрашнем дне у меня нет, а вот предположение, что это дно будет глубоким, имеется
С такими то соискателями на должности Премьера, Главы МЭРТ и МОЗ...
премьер просто атас.Юрист без образования и опыта. Думаю, месяца два протянет.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Додано: Чет 29 сер, 2019 07:58
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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5
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:00
Автор77 написав:
По вопросу влета на доларах:
1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно
Не все, если понимать разницу между убытками и недополученной прибылью )
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:09
sergey_sryvkin написав: Realist написав:
Недавно із братом розмовляли. 4-5 власних квартир у Львові під оренду і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити.
Я теж колись так думав - 200 тис грн в Дельтi пiд 20% = 40 тис грн на рiк, або по $400 на мiсяць, "і на роботу можна не ходити і дітям в спадок є що залишити."
Де тепер та Дельта, тi фонди по 25к у.о, та тi вiдсотки?
Якщо всi будуть жити на ренту, хто ж буде виробляти ВВП?..
Це проста фінансова грамотість. Не женіться за відсотками та дивіться хто власник банку. Хто такий був Лагун, щоб ви несли йому гроші, та ще й великі суми? Ніколи не розумів вкладників банку Дельта.
Що стосується пасивного доходу, то щоб його отримувати, спочатку потрібно дуже тяжко попрацювати і заробити капітал який вже потім і буде давати пасивний дохід. При тому ж ваш пасивний дохід прямо входить в структуру ВВП. Не потрібно підмінювати поняття, і жити часами совка. Мовляв якщо ти не працюєш - то ти тунеядець.
Франківськ починає 25,08/25,20.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:33
Investor_33 написав: Realist написав:
Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...
Все вірно! Ви абсолютно праві.
Але станом на сьогодні.
А 7-14 січня 2019 як би це виглядало? У мене була 1000$. Я здав її по 28. А відкупив по 26. І зараз у мене не 1000 а 1076. Я теж можу сходити в ресторан на решту 1900 грн. В принципі враховуючи ваші відсотки по депозиту в гривні, ми майже в рівних умовах.
А як це буде виглядати цієї зими? Побачимо.
Ще раз. Я нікого не переконую. Маю свій план і дотримуюсь його. Просто написав в чому він полягає. Не жаліюсь постфактум, що от краще було б...
А тут чомусь всі вирішили що обов'язково потрібно переконати, що я лузер.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:47
Автор77 написав:
По вопросу влета на доларах:
1.Во-первых, влетели почти все участники форума, уже не так обидно
2.Во-вторых, никто не мог предугадать , что так по крупному начнут играть в достаточно опасную игру с ценными бумагами, и что в обозримом будущем замаячит рынок земли.
3.В-третьих, о бумагах знали только инсайдеры из числа пацанов, 28 лет тупо разфигачивающих страну, понятно ,что простые мелике игроки просто не могли предугадать такой финт ушами.
4.В-четвертых, здоровый спокойный сон за все эти почти пять лет стоит больше,чем любая упущенная выгода и даже чем прямые потери.
5.И наконец,тем кто занимал подобную стратегию - постоянная скупка евро-долар в 1998-м ,2008-м, и в 2014-м в принципе сорвали джек-пот, сумели избежать кратной девальвации гривны и не исключено сумел на фоне девальвации удачно купить какой-либо объект недвижимости, не забываем, что классная недвижимость в классном месте купленная в удачное время ( не в эпоху пузыря) стоит дороже всех гривно-доларо-евро бумажных знаков.
Ну и еще,уже писал об этом,национальный валютный рынок настроен уж слишком оптимистично,
когда все стадо смотрит в одну сторону,
когда о гривне по 20 начинают говорить даже таксисты,
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
Влетели, те кто уже вышел из доллара в гривну или другой актив. Я вот влетел, ну решил выйти в недвигу. Хотя понимаю, что можно было подождать осени и сдать по 27. Но и недвига ползет по немного вверх. И вообще я думаю в этом году не будет прыжков вверх, скорее увидем плавный девал до 27.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:14
Автор77 написав:
z
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.
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