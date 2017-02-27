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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1924192519261927

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 311
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:27

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 59 073,65(61 737,85 − 2 664,20(+ 2 468,70)) млн.
Овернайти дебет 15% - 10 134(8 919 + 1 215(+ 90)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(- 0,01)) млн.

Загальна ліквідність 59 073,65 + 10 134 - 0 = 69 207,65(52 514,99 − 1 449,20(+ 2 558,70)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні впала, та вона перевищує середннє значення. Коррахунки також впали і перевищують норматив.

Овернайти навпаки виросли на + 1 215 млн. грн. Нічного рефінансування сьогодні в НБУ не брали.

НБУ вчора нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники забрали -1 449 млн. грн. І сьогодні вдруге поспіль забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 1 178 млн. грн. Та не дивлячись на повернення ПДВ на 2 388,8 млн гривень, та виплати купонів по ОВДП на 860,47 млн. гривень, якимось чином і сьогодні зʼїли ліквідності аж на - 2 578,27 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто загалом десь знекровили ліквідність на 2 388,8+ 860,47+2 578,27 = 5 827,54 млн. грн.

Та ліквідності достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень. Вибачте, здається сьогодні в підтримку гривні буде Верховна Рада, та новий Кабінет міністрів.

https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 29 сер, 2019 09:32, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:27

Кор счета 59 млрд ( -2,7 млрд )

НБУ вчера не выходил.

ПДВ вчера вернули на 2,388 млрд.
Всего за август 8,4 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:37

  Investor_33 написав:
  Realist написав:Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.

Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500... :roll:


И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39

  lrs7719 написав:
  Автор77 написав:z
когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)
говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.


Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.


Согласен только частично.
Действительно, в 2010-2013 пошло резкое сокращение ЗРВ, насколько помнится там ситуация такая была - расхлебывали газовые соглашения, газ был подписан заоблачный,экономика вследствие этого вошла в депрессивное состояние, а кредитов донецким международное сообщество просто не давало, поэтому спускали собственные ЗВР.
Также помню тему, что донецкие выпрашивали у немцев хоть пару миллиардов долларов в кредит, чтобы сохранить курс, но не дали, натоместь дали русские, и курс за 1 день откатился с 8-35 до 8-10,и это только первый транш был.
Паралельно донецкие кланы доили страну, но не забывали и об экономике, т.е. более менее пытались,чтобы кормушка была не пустая.Помнится донецкие даже контору Юры Енакиевского на границе прикрыли, мотивируя тем, что они не сводят концы с концами по экономике и по курсам, максимум 8-50 - 9,они наработали, правда, Порошенко и Яценюк утверждали ,что донецкие наработали на курс 10-11, но то такое, все равно не на 25 явно.

В период 2014-2019, когда все эти жировики должны были стать просто святыми,
учитывая чрезвычайную политическую и экономическую ситуацию,
они натоместь стали тупо делать бабки,
спутавшись с Ахметовым и выкачивая бабки из кармана у каждой бабульки по сути,
что немедленно отобразилось на потребительских и деловых настроениях,
выводя прибыль через офшоры,
или тупо не платя налоги вообще,
в том числе на спекуляциях с ценными бумагами,
пользуясь инсайдерской информаций,
за что , к примеру,в Штатах принято
закатывать лет так на 25 вообще-то , и это минимум,
правда в хорошую камеру с телевизором и приставкой .
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:48

кто как диверсифицирует деньги? 30% доллар, 30% евро и 30% грн может быть адекватной на ближайшие пол-года/год? объем 0,5/0,7 млн грн
Стоит ли докупить евро сейчас на его падении? и вообще кто-то вкладывает в евро или только у.е?
alexeii
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:53

  hamster bear написав:
  Investor_33 написав:
  Realist написав:Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.

Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500... :roll:


И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе.



Согласен.
Не надо зацикливаться, а то так вообще можно перестать электронику покупать, ведь, ТВ-панель дешевеет каждые пол-года, также как и айфоны постоянно теряют в стоимости по мере выхода новых моделей.

Намного лучше искать либо способы дополнительного заработка, либо новую работу,либо новое дополнительное направление в бизнесе, либо на крайняк , если ни фига не получается - просто ждать , что разгребут экономические завалы последних пяти лет и жить станет чуть повеселее.

Ну влетел, запил водой и забыл через день.
Тем более, что влетел намного меньше, чем те, кто расчитывал, что гривна девальвирует макисмум до 10, а она бултыхнулась до 25 плюс.
Надо позитивные стороны искать, акцентировать собственное внимание на успехах, пусть и мелких, но приятных.

Вот нашел купить что-то по хорошей скидке и уже в профите, мелочь,а приятно.
Оптимизировал что -то в личном семейном бюджете, и ок.

Все здоровы,
день хороший ,солнечный,
девушку симпатичную на улице увидел,
на форуме Финансов пообщался с кем-то интересно,
фильмец хороший попался,
кофе вкусное ,
шоколадка прикольная,
улыбнулся кто-то тебе
и это море позитива.:)
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:23

  alexeii написав:кто как диверсифицирует деньги? 30% доллар, 30% евро и 30% грн может быть адекватной на ближайшие пол-года/год? объем 0,5/0,7 млн грн
Стоит ли докупить евро сейчас на его падении? и вообще кто-то вкладывает в евро или только у.е?


Занимаю рискованную стратегию :)
На 100 % в евро,исходил из того, что линия около 1-10 это ниже средней за последние несколько лет, минимум был в конце 2016-го где-то 1-0555,максимум не так давно - около 1-25, а так в среднем 1-12 тусовка была, поэтому 1-11 считаю неплохие уровни.
Ну и единственная ликвидная альтернатива доллару,который год от года утрачивает свой вес в плане покупательной способности,инфляции и т.п., имеется ввиду в мире.

Насчет гривны - надо посмотреть направление, будут ли кардинальные изменения в экономике, как разрулят провалы и проблемы, т.е. будем наблюдать
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:43

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Ага, а вот продавать потом будете еще дешевле рынка )) Ну и не забываем про маржу банков , по золоту это 6% на крупных слитках. Это я про физические драг.металы.

По золоту 2-3% всего, а на самых крупных еще меньше, а не 6. РВС с Индустриалом и Юнексом в помощь.


Золото
РВС - 3%
Индустриал - 5,5%
Юнекс 3%

А вот маржа по серебру
РВС - 15%
Индустриал -11%
Юнекс - 12%

Круто как-то по серебру ребята работают )))
https://goldrwsbank.com.ua/cp74998-tseny.html
https://industrialbank.ua/ua/private/ot ... ski-metaly
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=738

Где и что в наличии? В прошлом году в юнексе не было ничего. В индустриале мегодня думаю макс 100 грамм. Рвс не знаю
Nickmess
 
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без понятния
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:56

  Автор77 написав:
Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.


Согласен только частично.
[/quote]

Сорри. Это всё лирика.
В контексте экономики есть конкртетные цифры по ВВП:
2001 108.8
2002 105.3
2003 109.5
2004 111.8
2005 103.1
2006 107.6
2007 108.2
2008 102.2
2009 84.9
2010 104.1

Без учёта кризиса (обьективного фактора) - средние темпы роста 5.5
и
2011 105.5
2012 100.2
2013 100.0
2014 93.4
2015 90.2
2016 102.4
2017 102.5
2018 103.3
Без учёта кризиса - среднее 2.3.

Если смотреть по структуре отраслей, которые были дравйверами роста тогда и сейчас - ситуация ещё печальней, хотя и многое объясняет.
lrs7719
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