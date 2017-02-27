Додано: Чет 29 сер, 2019 09:39

lrs7719 написав: Автор77 написав: z

когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)

говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно. когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года)говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.



Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013. Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.

Согласен только частично.Действительно, в 2010-2013 пошло резкое сокращение ЗРВ, насколько помнится там ситуация такая была - расхлебывали газовые соглашения, газ был подписан заоблачный,экономика вследствие этого вошла в депрессивное состояние, а кредитов донецким международное сообщество просто не давало, поэтому спускали собственные ЗВР.Также помню тему, что донецкие выпрашивали у немцев хоть пару миллиардов долларов в кредит, чтобы сохранить курс, но не дали, натоместь дали русские, и курс за 1 день откатился с 8-35 до 8-10,и это только первый транш был.Паралельно донецкие кланы доили страну, но не забывали и об экономике, т.е. более менее пытались,чтобы кормушка была не пустая.Помнится донецкие даже контору Юры Енакиевского на границе прикрыли, мотивируя тем, что они не сводят концы с концами по экономике и по курсам, максимум 8-50 - 9,они наработали, правда, Порошенко и Яценюк утверждали ,что донецкие наработали на курс 10-11, но то такое, все равно не на 25 явно.В период 2014-2019, когда все эти жировики должны были стать просто святыми,учитывая чрезвычайную политическую и экономическую ситуацию,они натоместь стали тупо делать бабки,спутавшись с Ахметовым и выкачивая бабки из кармана у каждой бабульки по сути,что немедленно отобразилось на потребительских и деловых настроениях,выводя прибыль через офшоры,или тупо не платя налоги вообще,в том числе на спекуляциях с ценными бумагами,пользуясь инсайдерской информаций,за что , к примеру,в Штатах принятозакатывать лет так на 25 вообще-то , и это минимум,правда в хорошую камеру с телевизором и приставкой .