Додано: Чет 29 сер, 2019 09:37

Investor_33 написав: Realist написав: Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.

Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500... Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...



И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе. И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.