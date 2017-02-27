Загальна ліквідність 59 073,65 + 10 134 - 0 = 69 207,65(52 514,99 − 1 449,20(+ 2 558,70)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні впала, та вона перевищує середннє значення. Коррахунки також впали і перевищують норматив.
Овернайти навпаки виросли на + 1 215 млн. грн. Нічного рефінансування сьогодні в НБУ не брали.
НБУ вчора нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники забрали -1 449 млн. грн. І сьогодні вдруге поспіль забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 1 178 млн. грн. Та не дивлячись на повернення ПДВ на 2 388,8 млн гривень, та виплати купонів по ОВДП на 860,47 млн. гривень, якимось чином і сьогодні зʼїли ліквідності аж на - 2 578,27 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто загалом десь знекровили ліквідність на 2 388,8+ 860,47+2 578,27 = 5 827,54 млн. грн.
Та ліквідності достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень. Вибачте, здається сьогодні в підтримку гривні буде Верховна Рада, та новий Кабінет міністрів.
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 29 сер, 2019 09:32, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Realist написав:Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...
И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Автор77 написав:z когда не разрулены реально провалы и проблемы ( реструктуризация Яресько, продолжающиеся военные действия, офшоризация, олигархизация,монополизация страны - все это проблемы отнюдь не полу-года и даже года) говорить о стабилизации национальной валюты, как минимум, преждевременно.
Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.
Согласен только частично. Действительно, в 2010-2013 пошло резкое сокращение ЗРВ, насколько помнится там ситуация такая была - расхлебывали газовые соглашения, газ был подписан заоблачный,экономика вследствие этого вошла в депрессивное состояние, а кредитов донецким международное сообщество просто не давало, поэтому спускали собственные ЗВР. Также помню тему, что донецкие выпрашивали у немцев хоть пару миллиардов долларов в кредит, чтобы сохранить курс, но не дали, натоместь дали русские, и курс за 1 день откатился с 8-35 до 8-10,и это только первый транш был. Паралельно донецкие кланы доили страну, но не забывали и об экономике, т.е. более менее пытались,чтобы кормушка была не пустая.Помнится донецкие даже контору Юры Енакиевского на границе прикрыли, мотивируя тем, что они не сводят концы с концами по экономике и по курсам, максимум 8-50 - 9,они наработали, правда, Порошенко и Яценюк утверждали ,что донецкие наработали на курс 10-11, но то такое, все равно не на 25 явно.
В период 2014-2019, когда все эти жировики должны были стать просто святыми, учитывая чрезвычайную политическую и экономическую ситуацию, они натоместь стали тупо делать бабки, спутавшись с Ахметовым и выкачивая бабки из кармана у каждой бабульки по сути, что немедленно отобразилось на потребительских и деловых настроениях, выводя прибыль через офшоры, или тупо не платя налоги вообще, в том числе на спекуляциях с ценными бумагами, пользуясь инсайдерской информаций, за что , к примеру,в Штатах принято закатывать лет так на 25 вообще-то , и это минимум, правда в хорошую камеру с телевизором и приставкой .
кто как диверсифицирует деньги? 30% доллар, 30% евро и 30% грн может быть адекватной на ближайшие пол-года/год? объем 0,5/0,7 млн грн Стоит ли докупить евро сейчас на его падении? и вообще кто-то вкладывает в евро или только у.е?
Realist написав:Не має значення по скільки цей долар куплений. Має значення кількість цих доларів за які ви можете придбати певний обсяг товарів та послуг не тільки в Україні а і закордоном. Особливо якщо ваш дохід у гривні, а хороші телефони, комп'ютери та машини та іншу техніку практично не виготовляють в Україні.
Ок, давайте еще раз, Вы купили 1000 баксов по 27. Ок, купите айфон за тех же 1000 баксов. А я куплю тот же айфон за 25500 и схожу с семьей в ресторан на остальные 1500...
И много в месяц вы таких айфонов купите? ) Иногда содается впечатление, что вселенная отдельных участников форума крутится исключительно вокруг гипотетических курсовых проигрышей/выигрышей, часто копеешных, привязынных к "котлете" размером от 200 дол до 10000 уе.
Согласен. Не надо зацикливаться, а то так вообще можно перестать электронику покупать, ведь, ТВ-панель дешевеет каждые пол-года, также как и айфоны постоянно теряют в стоимости по мере выхода новых моделей.
Намного лучше искать либо способы дополнительного заработка, либо новую работу,либо новое дополнительное направление в бизнесе, либо на крайняк , если ни фига не получается - просто ждать , что разгребут экономические завалы последних пяти лет и жить станет чуть повеселее.
Ну влетел, запил водой и забыл через день. Тем более, что влетел намного меньше, чем те, кто расчитывал, что гривна девальвирует макисмум до 10, а она бултыхнулась до 25 плюс. Надо позитивные стороны искать, акцентировать собственное внимание на успехах, пусть и мелких, но приятных.
Вот нашел купить что-то по хорошей скидке и уже в профите, мелочь,а приятно. Оптимизировал что -то в личном семейном бюджете, и ок.
Все здоровы, день хороший ,солнечный, девушку симпатичную на улице увидел, на форуме Финансов пообщался с кем-то интересно, фильмец хороший попался, кофе вкусное , шоколадка прикольная, улыбнулся кто-то тебе и это море позитива.
alexeii написав:кто как диверсифицирует деньги? 30% доллар, 30% евро и 30% грн может быть адекватной на ближайшие пол-года/год? объем 0,5/0,7 млн грн Стоит ли докупить евро сейчас на его падении? и вообще кто-то вкладывает в евро или только у.е?
Занимаю рискованную стратегию На 100 % в евро,исходил из того, что линия около 1-10 это ниже средней за последние несколько лет, минимум был в конце 2016-го где-то 1-0555,максимум не так давно - около 1-25, а так в среднем 1-12 тусовка была, поэтому 1-11 считаю неплохие уровни. Ну и единственная ликвидная альтернатива доллару,который год от года утрачивает свой вес в плане покупательной способности,инфляции и т.п., имеется ввиду в мире.
Насчет гривны - надо посмотреть направление, будут ли кардинальные изменения в экономике, как разрулят провалы и проблемы, т.е. будем наблюдать