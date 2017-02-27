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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1925192619271928

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 311
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:19

Вышли свежие данные по остаткам ОВГЗ.
Нерезы болтаются на месте.
С момента пика 15 августа маленькое снижение с 85,072 млрд до 84,8 млрд - это по гривневым ОВГЗ

Общий портфель пик 87,7 сейчас 87,5
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:19

  Автор77 написав:
  alexeii написав:кто как диверсифицирует деньги? 30% доллар, 30% евро и 30% грн может быть адекватной на ближайшие пол-года/год? объем 0,5/0,7 млн грн
Стоит ли докупить евро сейчас на его падении? и вообще кто-то вкладывает в евро или только у.е?


Занимаю рискованную стратегию :)
На 100 % в евро

Я евро не покупал совсем, так как не исключаю, что жесткий Брексит слегка прибьет евро. Британия отказывается платить многомиллиардные штрафы за Брексит, кроме того доля Британии в платежах в общак Евросоюза ляжет на плечи Германии и Франции, что должно затормозить экономику Евросоюза. Нужно подождать окончания Брексита и посмотреть, как евро поведет себя после Брексита. Я бы минимум полгода с евро пока не связывался.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.08.2019 2524,1309
Доллар прибавил около двух копеек.
Стартовали весьма широко на 3-5 копеек выше вчерашнего закрытия. К 10-25 сузили спред снизу и в таком состоянии простояли еще 40 минут, не решаясь начать торги. Когда все же решились активно торговать, котировки весьма быстро просели копеек на пять, резко остановились и после небобльшой паузы отскочили на три. Такие резкие движения заставляют заподозрить присутствие крупного и не очень осторожного покупателя (не НБУ ли?). Сейчас наметилась попытка нового снижения.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.08.2019
Усього, млн дол. США 391.8
Для понедельника, который случился во вторник, обороты очень высокие. На всякий случай напомню, что во вторник продавалась валюта, зашедшая не позднее пятницы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:26

25.15-25.17/25.22-25.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:28

За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.

За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
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