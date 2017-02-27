Вышли свежие данные по остаткам ОВГЗ.
Нерезы болтаются на месте.
С момента пика 15 августа маленькое снижение с 85,072 млрд до 84,8 млрд - это по гривневым ОВГЗ
Общий портфель пик 87,7 сейчас 87,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:19
Вышли свежие данные по остаткам ОВГЗ.
Нерезы болтаются на месте.
С момента пика 15 августа маленькое снижение с 85,072 млрд до 84,8 млрд - это по гривневым ОВГЗ
Общий портфель пик 87,7 сейчас 87,5
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:19
Я евро не покупал совсем, так как не исключаю, что жесткий Брексит слегка прибьет евро. Британия отказывается платить многомиллиардные штрафы за Брексит, кроме того доля Британии в платежах в общак Евросоюза ляжет на плечи Германии и Франции, что должно затормозить экономику Евросоюза. Нужно подождать окончания Брексита и посмотреть, как евро поведет себя после Брексита. Я бы минимум полгода с евро пока не связывался.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:23
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.08.2019 2524,1309
Доллар прибавил около двух копеек.
Стартовали весьма широко на 3-5 копеек выше вчерашнего закрытия. К 10-25 сузили спред снизу и в таком состоянии простояли еще 40 минут, не решаясь начать торги. Когда все же решились активно торговать, котировки весьма быстро просели копеек на пять, резко остановились и после небобльшой паузы отскочили на три. Такие резкие движения заставляют заподозрить присутствие крупного и не очень осторожного покупателя (не НБУ ли?). Сейчас наметилась попытка нового снижения.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.08.2019
Усього, млн дол. США 391.8
Для понедельника, который случился во вторник, обороты очень высокие. На всякий случай напомню, что во вторник продавалась валюта, зашедшая не позднее пятницы.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:26
25.15-25.17/25.22-25.25
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:28
За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.
За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
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