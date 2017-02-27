Додано: Чет 29 сер, 2019 13:19

zzzzzz написав: За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.



За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн. За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн.

А кто там остался из госкомпаний,который ещё не перечислил 90% прибыли за прошлый год?Может пора переходить к уплате прибыли с колёс?А НБУ уже все ресурсы изыскал для покращення в бюджети?Утвердили уплатить 46,он перечислил 64,а может подсуетится и 100 исполнит?Я вот одного не могу понять,как так хорошо и мощно растёт экономика,а платежи в бюджет не добираются,даже при таком консервативном бюджете?Рост планов всего навсего на уровень инфляции,но даже такой мизер не могут собрать?Или рост только на бумаге,или многие забили на бюджет?Долги отдают и налоги платят только трусы?Тут главный заказчик одного прорывного сериала про слуг,вообще пообещал вернуть 3 мио граждан из-за границы за 5 лет,представляете себе какой нужен реальный экономический рост,что бы убедить граждан вернуться или не ехать?Короче сказки во сне и наяву,ждём продолжения шоу волшебников только уже при полной власти(((