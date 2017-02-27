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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19271928192919301931>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 311
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:24

  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?

типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ? 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26

Andrew_ октябрь
песиміст-це добре поінформований оптиміст :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26

  lrs7719 написав:
  Автор77 написав:
Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.

Согласен только частично.


Сорри. Это всё лирика - кто кого куда поставил и т.д.

В контексте экономики есть конкртетные цифры по ВВП:
2001 108.8
2002 105.3
2003 109.5
2004 111.8
2005 103.1
2006 107.6
2007 108.2
2008 102.2
2009 84.9
2010 104.1

Без учёта кризиса (обьективного фактора) - средние темпы роста 5.5
и
2011 105.5
2012 100.2
2013 100.0
2014 93.4
2015 90.2
2016 102.4
2017 102.5
2018 103.3
Без учёта кризиса - среднее 2.3 (2014-2015). Не помогла низкая база 2010 и 2015.

Если смотреть по структуре отраслей, которые были дравйверами роста тогда и сейчас - ситуация ещё печальней, хотя и многое объясняет.



Отличная картинка. :idea:

Провал темпов в 2005. :wink:
Заход в красную зону 2009. :(
Провал в красную зону 2014-2015. :wink:

Вот и ответ на все экономические,

в т.ч. курсовые вопросы. :D

То,что мир пережил один раз,мы пережили трижды.Отсюда миллионы гастеров и прочее.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:30

  zzzzzz написав:flyman
В августе план 96 млрд.
За 28 дней план выполнен на 80%


Хреново то, что какой-то цикл получается.......
Закрывают дырки супер-дорогими облигациями, что приводит к наплыву спекулятивного капитала и росту курса гривны, из-за чего снижаются собственные прямые доходы бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.д.), что ещё увеличивает дырку и заставляет занимать у спекулей ещё больше и так далее :oops:
А экономика не растёт на 19 % в год, да и на 15 % тоже. За счёт чего отдавать долги планируют ? Или какую-то пирамиду можно строить вечно ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:42

  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
можем и не увидеть...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:43

  somilitark написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ? 8)
а сколько по вашему нужно мариновать ещё - год, два, три...?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:45

  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:flyman
В августе план 96 млрд.
За 28 дней план выполнен на 80%
Закрывают дырки супер-дорогими облигациями, что приводит к наплыву спекулятивного капитала и росту курса гривны, из-за чего снижаются собственные прямые доходы бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.д.), что ещё увеличивает дырку и заставляет занимать у спекулей ещё больше и так далее :oops:
А экономика не растёт на 19 % в год, да и на 15 % тоже. За счёт чего отдавать долги планируют ? Или какую-то пирамиду можно строить вечно ?
Не беспокойтесь. Уже прикрыли краник (обрезали первичку) и ставки снизили прилично. Все будет ок. Видели остатки нерезов? Не растет пирамида больше! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:52

  somilitark написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?

типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ? 8)


  asti написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
можем и не увидеть...


Та да, к обменникам и ПА25 сейчас никто не спешит от слова совсем. Народ поумнел.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:57

А чего спешить, если курс, возможно, всю осень будет болтаться возле этой отметки??!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:02

Хоть и перевожу гривневую выручку в валюту и "болею" за максимально долгое сохранение дорогой гривны, но на 26-27 и не надеюсь. Думаю что при отскоке назад мы эти цифры просчелкаем за неделю (как год назад), а вот что будет после 28 - тут могут быть нюансы.
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