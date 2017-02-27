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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:24
Andrew_ написав:
Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26
Andrew_ октябрь
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26
lrs7719 написав: Автор77 написав:
Что бы рассужддать о стабильности нац. валюты, для начала рекомендую сравнить темпы роста ВВП (г.г) за период с 2001-2008 и с 2010-2019. Економика окончательно "сломалась" не в 2009, а в 2010-2013.
Согласен только частично.
Сорри. Это всё лирика - кто кого куда поставил и т.д.
В контексте экономики есть конкртетные цифры по ВВП:
2001 108.8
2002 105.3
2003 109.5
2004 111.8
2005 103.1
2006 107.6
2007 108.2
2008 102.2
2009 84.9
2010 104.1
Без учёта кризиса (обьективного фактора) - средние темпы роста 5.5
и
2011 105.5
2012 100.2
2013 100.0
2014 93.4
2015 90.2
2016 102.4
2017 102.5
2018 103.3
Без учёта кризиса - среднее 2.3 (2014-2015). Не помогла низкая база 2010 и 2015.
Если смотреть по структуре отраслей, которые были дравйверами роста тогда и сейчас - ситуация ещё печальней, хотя и многое объясняет.
Отличная картинка.
Провал темпов в 2005.
Заход в красную зону 2009.
Провал в красную зону 2014-2015.
Вот и ответ на все экономические,
в т.ч. курсовые вопросы.
То,что мир пережил один раз,мы пережили трижды.Отсюда миллионы гастеров и прочее.
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Автор77
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:30
zzzzzz написав:flyman
В августе план 96 млрд.
За 28 дней план выполнен на 80%
Хреново то, что какой-то цикл получается.......
Закрывают дырки супер-дорогими облигациями, что приводит к наплыву спекулятивного капитала и росту курса гривны, из-за чего снижаются собственные прямые доходы бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.д.), что ещё увеличивает дырку и заставляет занимать у спекулей ещё больше и так далее
А экономика не растёт на 19 % в год, да и на 15 % тоже. За счёт чего отдавать долги планируют ? Или какую-то пирамиду можно строить вечно ?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:42
Andrew_ написав:
Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
можем и не увидеть...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:43
somilitark написав: Andrew_ написав:
Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ?
а сколько по вашему нужно мариновать ещё - год, два, три...?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:45
Vitalych-new написав: zzzzzz написав:flyman
В августе план 96 млрд.
За 28 дней план выполнен на 80%
Закрывают дырки супер-дорогими облигациями, что приводит к наплыву спекулятивного капитала и росту курса гривны, из-за чего снижаются собственные прямые доходы бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.д.), что ещё увеличивает дырку и заставляет занимать у спекулей ещё больше и так далее
А экономика не растёт на 19 % в год, да и на 15 % тоже. За счёт чего отдавать долги планируют ? Или какую-то пирамиду можно строить вечно ?
Не беспокойтесь. Уже прикрыли краник (обрезали первичку) и ставки снизили прилично. Все будет ок. Видели остатки нерезов? Не растет пирамида больше!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:52
somilitark написав: Andrew_ написав:
Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ?
asti написав: Andrew_ написав:
Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
можем и не увидеть...
Та да, к обменникам и ПА25 сейчас никто не спешит от слова совсем. Народ поумнел.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:57
А чего спешить, если курс, возможно, всю осень будет болтаться возле этой отметки??!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:02
Хоть и перевожу гривневую выручку в валюту и "болею" за максимально долгое сохранение дорогой гривны, но на 26-27 и не надеюсь. Думаю что при отскоке назад мы эти цифры просчелкаем за неделю (как год назад), а вот что будет после 28 - тут могут быть нюансы.
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