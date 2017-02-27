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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1928192919301931>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 311
вище 25.65
50%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
10
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:15

  asti написав:
  somilitark написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ? 8)
а сколько по вашему нужно мариновать ещё - год, два, три...?


Это вы у меня спрашиваете?
Мало ли я что считаю,надо спросить у Бенифициара,что он себе думает и главное как оно будет :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:16

  asti написав:
  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:flyman
В августе план 96 млрд.
За 28 дней план выполнен на 80%
Закрывают дырки супер-дорогими облигациями, что приводит к наплыву спекулятивного капитала и росту курса гривны, из-за чего снижаются собственные прямые доходы бюджета (от таможни, от налога на прибыль экспортёров и т.д.), что ещё увеличивает дырку и заставляет занимать у спекулей ещё больше и так далее :oops:
А экономика не растёт на 19 % в год, да и на 15 % тоже. За счёт чего отдавать долги планируют ? Или какую-то пирамиду можно строить вечно ?
Не беспокойтесь. Уже прикрыли краник (обрезали первичку) и ставки снизили прилично. Все будет ок. Видели остатки нерезов? Не растет пирамида больше! :) :)


не растёт это одно, а вот подбить бы её да обобрать некоторых, чтоб неповадно было на нашем народе такие барыши даже ПЫТАТЬСЯ заработать 8)
Но больше виноваты конечно же берущие от имени народа / государства под такие идиотские %%. На любой спрос найдётся какое-нибудь предложение
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:21

  Surfer написав:
  somilitark написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?

типа купил по 28,помариновал,продал по 26 и вышел в НУЛЬ? 8)


  asti написав:
  Andrew_ написав:Всем привет, ну что 26 увидим в этом году? кто-то в "0" выходить будет?
можем и не увидеть...


Та да, к обменникам и ПА25 сейчас никто не спешит от слова совсем. Народ поумнел.

Так было бы на что брать эту зелень)) Хотя может стало больше людей в розовых очках и верой в гривну))
antonpashko2710
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

+ 2 ярда долгов в долларах :-(
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:23

  Vitalych-new написав:+ 2 ярда долгов в долларах :-(
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov


Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:31

  zzzzzz написав:
  Vitalych-new написав:+ 2 ярда долгов в долларах :-(
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov


Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.


и ???
Если курс останется 25, то отслюнявить придётся на 2 ярда реальных денег больше, т.е. изъять их из бюджета, из наших карманов. Долларов наш НБУ нарисовать не может, налогами больше не выбить, пенсионерам и бюджетникам платить меньше не получится, откуда взять реальные деньги ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 29.08.2019 30.08.2019
дата розрахунку 28.08.2019 29.08.2019
Долар США 2522,1856 2523,2299
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Стартовали весьма широко на 3-5 копеек выше вчерашнего закрытия. К 10-25 сузили спред снизу и в таком состоянии простояли еще 40 минут, не решаясь начать торги. Когда все же решились активно торговать, котировки весьма быстро просели копеек на пять, резко остановились и после небобльшой паузы отскочили на три. Такие резкие движения заставляют заподозрить присутствие крупного и не очень осторожного покупателя (не НБУ ли?). В 12 стартовал новый этап снижения, результатом которого стал возврат к уровню вчерашнего закрытия около 13. С тех пор наступила полная стабильность - котировки просели всего на копейку на самом исходе активной части торгов.
В целом, торги проходили не очень скучно, была разнонаправленная динамика, но общий результат оказался околонулевым.

Этот день в истории:
2017 - 2544.05 (-21) Напомню, что в этот день в 2017 был достигнут годовой минимум.
2018 - 2811.64 (-288)

2016 - 2548.86
2015 - 2118.54

По мотивам утреннего плача о потерях из-за укрепления гривны хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Как паника держателей валюты, так и злорадство держателей гривны мне кажутся несколько преждевременными. Давайте подождем хотя бы пару месяцев :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, вы про политику зачем сюда пишите ? В надежде на то, что уровень интеллекта обитателей этой ветки ниже чем в "Політичні дискусії" и все примут за чистую монету ? Скорее всего, из-за того ,что эта ветка более популярна. Создали же специальную тему, где такие же как и вы готовы спорить. Не захламляйте пожалуйста.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:13

  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:
  Vitalych-new написав:+ 2 ярда долгов в долларах :-(
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov


Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.


и ???
Если курс останется 25, то отслюнявить придётся на 2 ярда реальных денег больше, т.е. изъять их из бюджета, из наших карманов. Долларов наш НБУ нарисовать не может, налогами больше не выбить, пенсионерам и бюджетникам платить меньше не получится, откуда взять реальные деньги ?

Действительно, долларов НБУ нарисовать не может, но он может, как известный персонаж из "Свадьбы в Малиновке", нарисовать сколь угодно собственной валюты и ими гасить гривневые ОВГЗ. Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:15

Всім доброго деньочка!!!

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З пов. Ірина
Ірина_
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