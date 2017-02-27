Это вы у меня спрашиваете?
Мало ли я что считаю,надо спросить у Бенифициара,что он себе думает и главное как оно будет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:15
Это вы у меня спрашиваете?
Мало ли я что считаю,надо спросить у Бенифициара,что он себе думает и главное как оно будет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:16
не растёт это одно, а вот подбить бы её да обобрать некоторых, чтоб неповадно было на нашем народе такие барыши даже ПЫТАТЬСЯ заработать
Но больше виноваты конечно же берущие от имени народа / государства под такие идиотские %%. На любой спрос найдётся какое-нибудь предложение
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:21
Так было бы на что брать эту зелень)) Хотя может стало больше людей в розовых очках и верой в гривну))
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+ 2 ярда долгов в долларах
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:23
Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:31
и ???
Если курс останется 25, то отслюнявить придётся на 2 ярда реальных денег больше, т.е. изъять их из бюджета, из наших карманов. Долларов наш НБУ нарисовать не может, налогами больше не выбить, пенсионерам и бюджетникам платить меньше не получится, откуда взять реальные деньги ?
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:04
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 29.08.2019 30.08.2019
дата розрахунку 28.08.2019 29.08.2019
Долар США 2522,1856 2523,2299
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Стартовали весьма широко на 3-5 копеек выше вчерашнего закрытия. К 10-25 сузили спред снизу и в таком состоянии простояли еще 40 минут, не решаясь начать торги. Когда все же решились активно торговать, котировки весьма быстро просели копеек на пять, резко остановились и после небобльшой паузы отскочили на три. Такие резкие движения заставляют заподозрить присутствие крупного и не очень осторожного покупателя (не НБУ ли?). В 12 стартовал новый этап снижения, результатом которого стал возврат к уровню вчерашнего закрытия около 13. С тех пор наступила полная стабильность - котировки просели всего на копейку на самом исходе активной части торгов.
В целом, торги проходили не очень скучно, была разнонаправленная динамика, но общий результат оказался околонулевым.
Этот день в истории:
2017 - 2544.05 (-21) Напомню, что в этот день в 2017 был достигнут годовой минимум.
2018 - 2811.64 (-288)
2016 - 2548.86
2015 - 2118.54
По мотивам утреннего плача о потерях из-за укрепления гривны хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Как паника держателей валюты, так и злорадство держателей гривны мне кажутся несколько преждевременными. Давайте подождем хотя бы пару месяцев
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ребята, вы про политику зачем сюда пишите ? В надежде на то, что уровень интеллекта обитателей этой ветки ниже чем в "Політичні дискусії" и все примут за чистую монету ? Скорее всего, из-за того ,что эта ветка более популярна. Создали же специальную тему, где такие же как и вы готовы спорить. Не захламляйте пожалуйста.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:13
Действительно, долларов НБУ нарисовать не может, но он может, как известный персонаж из "Свадьбы в Малиновке", нарисовать сколь угодно собственной валюты и ими гасить гривневые ОВГЗ. Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:15
Всім доброго деньочка!!!
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З пов. Ірина
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