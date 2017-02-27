Додано: Чет 29 сер, 2019 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з 29.08.2019 30.08.2019дата розрахунку 28.08.2019 29.08.2019Долар США 2522,1856После полудня гривна отыграла почти копейку.Стартовали весьма широко на 3-5 копеек выше вчерашнего закрытия. К 10-25 сузили спред снизу и в таком состоянии простояли еще 40 минут, не решаясь начать торги. Когда все же решились активно торговать, котировки весьма быстро просели копеек на пять, резко остановились и после небобльшой паузы отскочили на три. Такие резкие движения заставляют заподозрить присутствие крупного и не очень осторожного покупателя (не НБУ ли?). В 12 стартовал новый этап снижения, результатом которого стал возврат к уровню вчерашнего закрытия около 13. С тех пор наступила полная стабильность - котировки просели всего на копейку на самом исходе активной части торгов.В целом, торги проходили не очень скучно, была разнонаправленная динамика, но общий результат оказался околонулевым.Этот день в истории:2017 - 2544.05 (-21) Напомню, что в этот день в 2017 был достигнут годовой минимум.2018 - 2811.64 (-288)2016 - 2548.862015 - 2118.54По мотивам утреннего плача о потерях из-за укрепления гривны хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?Как паника держателей валюты, так и злорадство держателей гривны мне кажутся несколько преждевременными. Давайте подождем хотя бы пару месяцев