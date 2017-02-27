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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:16
EvgCapp написав:
Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США
))))))))))
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juristkostya
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