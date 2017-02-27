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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:16
EvgCapp написав:
Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США
))))))))))
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juristkostya
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33
Сибарит написав:
хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:44
asti написав: Сибарит написав:
хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе.
Я продавал. Застройщик брал только в гривне. )
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:59
Vitalych-new написав: zzzzzz написав:
Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.
и ???
Если курс останется 25, то отслюнявить придётся на 2 ярда реальных денег больше, т.е. изъять их из бюджета, из наших карманов. Долларов наш НБУ нарисовать не может, налогами больше не выбить, пенсионерам и бюджетникам платить меньше не получится, откуда взять реальные деньги ?
да зара в вересні погасять по красівому курсу, а потім порулять на 28
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:04
alex_dvornichenko написав: asti написав: Сибарит написав:
хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе.
Я продавал. Застройщик брал только в гривне. )
и Минфин с недавних пор тоже!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:15
ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
с начала августа 11,3 млрд
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:20
juristkostya написав: EvgCapp написав:
Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США
))))))))))
Только стоимость обслуживания госдолга США 2-3% от ВВП, а нашего ?
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Zebra
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:21
Добрый Вечер .
Всем Здоровья .
Вечернее Запорожье ..25.20 -25.35 .
и в ту и в другую сторону работа есть.
С Уважением.
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холява
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:26
zzzzzz написав:
ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
а курс при этом снизился...
Епоха бідності скінчилася?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:45
zzzzzz написав:
ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
с начала августа 11,3 млрд
Интересно посмотреть на соотношение экспорта импорта в июле,надеюсь будет хотя бы 4 экспорт и 4.8 импорт,а то июньские 3.3 на 4.6 ну никак не вписываются в парадигму 4.6% роста ВВП во втором квартале(((
Так что относительно курса,фундамент при таком экспорте импорте указывает на 30 минимум,плюс потеря транзита на носу,но 25 на табло,отакэ)))
п.с. Украгаз психанул,25.50 врубил на продажу.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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