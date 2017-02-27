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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1929193019311932>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  EvgCapp написав:Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США :-)))))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:33

  Сибарит написав:хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе. :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:44

  asti написав:
  Сибарит написав:хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе. :)

Я продавал. Застройщик брал только в гривне. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:59

  Vitalych-new написав:
  zzzzzz написав:
  Vitalych-new написав:+ 2 ярда долгов в долларах :-(
https://news.finance.ua/ru/news/-/45536 ... d-dollarov


Это гривневые долги. А именно рост ОВГЗ, просто пересчитанные по курсу.


и ???
Если курс останется 25, то отслюнявить придётся на 2 ярда реальных денег больше, т.е. изъять их из бюджета, из наших карманов. Долларов наш НБУ нарисовать не может, налогами больше не выбить, пенсионерам и бюджетникам платить меньше не получится, откуда взять реальные деньги ?

да зара в вересні погасять по красівому курсу, а потім порулять на 28
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:04

  alex_dvornichenko написав:
  asti написав:
  Сибарит написав:хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Я продал 7700$ на той и этой неделе. :)
Я продавал. Застройщик брал только в гривне. )
и Минфин с недавних пор тоже! :D
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:15

ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
с начала августа 11,3 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:20

  juristkostya написав:
  EvgCapp написав:Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США :-)))))))))))

Только стоимость обслуживания госдолга США 2-3% от ВВП, а нашего ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый Вечер .
Всем Здоровья .
Вечернее Запорожье ..25.20 -25.35 .
и в ту и в другую сторону работа есть.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:26

  zzzzzz написав:ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
а курс при этом снизился...
Епоха бідності скінчилася?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:45

  zzzzzz написав:ПДВ сегодня налили 2,868 млрд
с начала августа 11,3 млрд

Интересно посмотреть на соотношение экспорта импорта в июле,надеюсь будет хотя бы 4 экспорт и 4.8 импорт,а то июньские 3.3 на 4.6 ну никак не вписываются в парадигму 4.6% роста ВВП во втором квартале(((
Так что относительно курса,фундамент при таком экспорте импорте указывает на 30 минимум,плюс потеря транзита на носу,но 25 на табло,отакэ)))
п.с. Украгаз психанул,25.50 врубил на продажу.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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