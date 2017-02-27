Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:46
Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
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