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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1929193019311932

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:46

  Сибарит написав:
По мотивам утреннего плача о потерях из-за укрепления гривны хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Как паника держателей валюты, так и злорадство держателей гривны мне кажутся несколько преждевременными. Давайте подождем хотя бы пару месяцев :)


Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
sinus
 
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