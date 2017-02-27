Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:46
Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
Додано: Чет 29 сер, 2019 17:23
Мало того - это все размазано тонким слоем на 30 лет. Плюс инфляция. Так что я б в этом плане за США сильно не переживал.
Додано: Чет 29 сер, 2019 17:26
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 59 073,65(61 737,85 − 2 664,20(+ 2 468,70)) млн.
Загальна ліквідність 59 073,65 + 10 134 - 0 = 69 207,65(52 514,99 − 1 449,20(+ 2 558,70)) млн. гривень.
НБУ вчора нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники забрали -1 449 млн. грн. І сьогодні вдруге поспіль забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 1 178 млн. грн. Та не дивлячись на повернення ПДВ на 2 388,8 млн гривень, та виплати купонів по ОВДП на 860,47 млн. гривень, якимось чином і сьогодні зʼїли ліквідності аж на - 2 578,27 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто загалом десь знекровили ліквідність на 2 388,8+ 860,47+2 578,27 = 5 827,54 млн. грн.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65582,18(65559,80) млн. гривень. Сьогодні вона трошки впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,84.
Ліквідность достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.
Доляр сьогодні підріс на 1,04(+5,70) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,2323(25,2219) грн./$. Сьогодні знову вгору.Це вже третій день поспіль.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65582,18 млн. грн., підросло на 13,23%(13,19%).
ВО
PS
Сьогодні ПДВ налили на суму 2 868,5 млн гривень.
PPS
Тілько сьогодні відбилися зміни за пройдешнім аукціоном ОВДП.
Нерезиденти збільшили гривньові вкладення на 1 017,84 млн. гривень.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 29 сер, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:22
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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