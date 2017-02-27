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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1930193119321933>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:46

  Сибарит написав:
По мотивам утреннего плача о потерях из-за укрепления гривны хочется спросить, неужели кто-то собирался продавать валюту летом?
Как паника держателей валюты, так и злорадство держателей гривны мне кажутся несколько преждевременными. Давайте подождем хотя бы пару месяцев :)


Тобто?
А хто валюту в країну постачає, ті і постраждали-заробітчани, іt- галузь, частково експортери.
А також ті ,хто купляв щось в новобудовах, автосалонах та в туристичних фірмах сплачував за відпочинок.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:23

  Zebra написав:
  juristkostya написав:
  EvgCapp написав:Глупо звучит, но всегда нужно помнить в какой стране мы живем.
так этот механизм применяют все страны, и активнее всех как раз США :-)))))))))))

Только стоимость обслуживания госдолга США 2-3% от ВВП, а нашего ?


Мало того - это все размазано тонким слоем на 30 лет. Плюс инфляция. Так что я б в этом плане за США сильно не переживал.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:26

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 59 073,65(61 737,85 − 2 664,20(+ 2 468,70)) млн.
Загальна ліквідність 59 073,65 + 10 134 - 0 = 69 207,65(52 514,99 − 1 449,20(+ 2 558,70)) млн. гривень.

НБУ вчора нічого з валюти не купляв і не продавав. Автономні чинники забрали -1 449 млн. грн. І сьогодні вдруге поспіль забралили БАГАТО готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 1 178 млн. грн. Та не дивлячись на повернення ПДВ на 2 388,8 млн гривень, та виплати купонів по ОВДП на 860,47 млн. гривень, якимось чином і сьогодні зʼїли ліквідності аж на - 2 578,27 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто загалом десь знекровили ліквідність на 2 388,8+ 860,47+2 578,27 = 5 827,54 млн. грн.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65582,18(65559,80) млн. гривень. Сьогодні вона трошки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,84.

Ліквідность достатньо для росту курсу. Якихось факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти на початку вересня знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.

Доляр сьогодні підріс на 1,04(+5,70) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,2323(25,2219) грн./$. Сьогодні знову вгору.Це вже третій день поспіль.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65582,18 млн. грн., підросло на 13,23%(13,19%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили на суму 2 868,5 млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Тілько сьогодні відбилися зміни за пройдешнім аукціоном ОВДП.
Нерезиденти збільшили гривньові вкладення на 1 017,84 млн. гривень.
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:22

«Однако укрепление гривны не является следствием успешной экономики Украины, или ее роста, или инвестиционной привлекательности», — при этом подчеркнул Пацкан.

Прогнозы по росту экспортной составляющей в 2019 году не оправдываются:

экспорт товаров увеличился на 5,9% вместо ожидаемых 9,1%;
экспорт услуг прирос на 7,2%, а не на 8,3%, как изначально предполагалось.

При этом, чем дешевле становился доллар и евро, тем активнее в Украину поставлялись импортные товары. Ведь крепкая гривна снижала их стоимость. По данным СП, импорт товаров увеличился на 7,9%. Пацкан считает, что именно из-за таких дисбалансов отрицательное сальдо торгового баланса и выросло до $4,4 млрд.

https://ubr.ua/finances/exchange-market/schetnaja-palata-vyschitala-ubytok-bjudzheta-ot-krepkoj-hrivny-i-potrebovala-novyj-kurs-3886102
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:18

  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
у понеділок додолу...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:37

  ЛАД написав:
Порядка 40% госбюджета считается в привязке курса гривны к доллару и евро

https://ubr.ua/finances/exchange-market/schetnaja-palata-vyschitala-ubytok-bjudzheta-ot-krepkoj-hrivny-i-potrebovala-novyj-kurs-3886102


Интересно, какой у Бюджета "курсовой баланс"? Ведь есть не только доходы с привязкой к валюте, но и расходы (те же выплаты по внешнему долгу). В мордоре рубль девальвируют при снижении цены нефти - значит у них наполняется бюджет таким способом эффективнее, чем опорожняется.

А у нас единой позиции в этом вопросе нет. По крайней мере мне такая иформация нигде не попадалась. Да и курс гривны НБУ под цены коммодов не подгоняет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:02

  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:05

  yuri_m написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...

Посты о зе-диктатуре тут трут. Как только все поймут, к чему всё идёт, начнется очередной девал и бегство капиталов, а бежать по сути Беня предлагает новинскому, ахметову, миталлу...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Потому с гривной играть только в короткую. Изменения в конституцию судя по всему будут внесены без каких либо проблем.
Zebra
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