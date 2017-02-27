Додано: Чет 29 сер, 2019 20:38

zРадио написав: Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия... Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции?Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия...

zРадио написав: Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного



Будут факты узурпации власти - будем обсуждать... Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра НеизвестногоБудут факты узурпации власти - будем обсуждать...

Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин. И Ельцин. Который поставил потом у руля Путина. И Лукашенко. Который уже кучу лет рулит Белорусью, аки Брежнев. Выборы - это хорошо. Вот только результаты потом бывают очень плохие для тех же самых избирателей. А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?Они уже начались. В процессе обсуждения кандидатуры премьера и министров была куча предложений и поправок, но их все просто тупо проигнорировали - "СН" дружно голосовала, как сказал пахан! По сути пацаны дорвались до власти и теперь будут творить всё, что захотят. И никто им не указ! А абсолютная власть, как известно, самый сильный наркотик...