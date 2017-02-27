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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19311932193319341935>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:09

  yuri_m написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...


Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? :mrgreen: Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 сер, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:10

  zРадио написав:
  yuri_m написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...


Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? :mrgreen: Ну-ну... привыкайте...

Гитлер тоже демократичным путем отжал власть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:13

  Zebra написав:
Гитлер тоже демократичным путем отжал власть.


Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного :mrgreen:

Будут факты узурпации власти - будем обсуждать...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 сер, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:13

Пока что ожидания самые благоприятные. То что сформировалась вертикаль власти - это отлично для реформ и эффективности власти и государства в целом. :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:15

  zРадио написав:
  Zebra написав:Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного :mrgreen:
Следующий аукцион Минфина всё покажет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:29

  Zebra написав:.....
Гитлер тоже демократичным путем отжал власть.

Не буду разводить здесь дискуссии на исторические темы, но это не совсем так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? :mrgreen: Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия...

Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин. И Ельцин. Который поставил потом у руля Путина. И Лукашенко. Который уже кучу лет рулит Белорусью, аки Брежнев. Выборы - это хорошо. Вот только результаты потом бывают очень плохие для тех же самых избирателей. А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?

  zРадио написав:Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного :mrgreen:

Будут факты узурпации власти - будем обсуждать...

Они уже начались. В процессе обсуждения кандидатуры премьера и министров была куча предложений и поправок, но их все просто тупо проигнорировали - "СН" дружно голосовала, как сказал пахан! По сути пацаны дорвались до власти и теперь будут творить всё, что захотят. И никто им не указ! А абсолютная власть, как известно, самый сильный наркотик...
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 29 сер, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:42

Кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук назвал ключевые экономические задачи, которые поставит перед правительством в случаем утверждения своей кандидатуры. Всего их восемь:
Удешевление кредитных ресурсов для восстановления кредитования экономики, и снижения ставок на уровень 12-13% годовых в 2020 году. При этом рассчитывает на тесное сотрудничество и содействие Нацбанка по части уменьшения его учетной ставки.
Невмешательство в независимость Нацбанка.
Изменение отношения к Украине со стороны международных партнеров и иностранных кредиторов. Через пару недель в Украине прибудет новая миссия МВФ, с которой будут вестись переговоры по новой кредитной программе сроком на 3-4 года.
Равные права для ведения бизнеса в стране.
Интеграция Украины в европейский энергетический рынок. Раньше 2023 года, намеченного по плану. Людям пообещали снижение цен на коммунальные услуги в платежках за квартиру. И уменьшение прибыли для предприятий-монополистов.
Повышения качества администрирования налогов.
Борьба с контрабандой. Народу пообещали, что до конца 2019 года о таком понятии все забудут.
Повышение прожиточного минимума, который пока находится на минимальном уровне: 10 млн граждан живет за чертой бедности.

При этом Гончарук уточнил, что для реализации первоначальных шагов новое правительство внесет в Верховную Раду 37 законопроектов.

Целью Кабмина он назвал экономический рост на 5-7%. И признал, что в ближайшее время, каждая третья гривна в Украине будет тратится на выплаты по госдолгу.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/honcharuk-nazval-vosem-ekonomicheskikh-prioritetov-novoho-pravitelstva-ukrainy-3886111
Задачи интересные. Посмотрим, что выйдет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:45

  yuri_m написав:Вот только результаты потом бывают очень плохие для тех же самых избирателей. А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?


Спокойно.
Кабмин назначен 281 голосами, не так чтобы с огромным запасом, и это при эйфории первого заседания, максимальной явке Слуги, и еще не успели разругаться внутри фракции.
Всё будет не так просто.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда кричат:
- будет хорошо - значит будет плохо!
- будет плохо - может будет хорошо?
*******
valya
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