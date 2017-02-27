Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...
Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 29 сер, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...
Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? Ну-ну... привыкайте...
zРадио написав:Власть в одних руках - да. Но она делегирована украинцами на демократических выборах. Конституционный переворот здесь с какого перепуга? С такого, что представители "8% лучших из лучших" очутились в оппозиции? Ну-ну... привыкайте... хотя бы для разнообразия...
Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин. И Ельцин. Который поставил потом у руля Путина. И Лукашенко. Который уже кучу лет рулит Белорусью, аки Брежнев. Выборы - это хорошо. Вот только результаты потом бывают очень плохие для тех же самых избирателей. А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?
zРадио написав:Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного
Будут факты узурпации власти - будем обсуждать...
Они уже начались. В процессе обсуждения кандидатуры премьера и министров была куча предложений и поправок, но их все просто тупо проигнорировали - "СН" дружно голосовала, как сказал пахан! По сути пацаны дорвались до власти и теперь будут творить всё, что захотят. И никто им не указ! А абсолютная власть, как известно, самый сильный наркотик...
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 29 сер, 2019 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук назвал ключевые экономические задачи, которые поставит перед правительством в случаем утверждения своей кандидатуры. Всего их восемь: Удешевление кредитных ресурсов для восстановления кредитования экономики, и снижения ставок на уровень 12-13% годовых в 2020 году. При этом рассчитывает на тесное сотрудничество и содействие Нацбанка по части уменьшения его учетной ставки. Невмешательство в независимость Нацбанка. Изменение отношения к Украине со стороны международных партнеров и иностранных кредиторов. Через пару недель в Украине прибудет новая миссия МВФ, с которой будут вестись переговоры по новой кредитной программе сроком на 3-4 года. Равные права для ведения бизнеса в стране. Интеграция Украины в европейский энергетический рынок. Раньше 2023 года, намеченного по плану. Людям пообещали снижение цен на коммунальные услуги в платежках за квартиру. И уменьшение прибыли для предприятий-монополистов. Повышения качества администрирования налогов. Борьба с контрабандой. Народу пообещали, что до конца 2019 года о таком понятии все забудут. Повышение прожиточного минимума, который пока находится на минимальном уровне: 10 млн граждан живет за чертой бедности.
При этом Гончарук уточнил, что для реализации первоначальных шагов новое правительство внесет в Верховную Раду 37 законопроектов.
Целью Кабмина он назвал экономический рост на 5-7%. И признал, что в ближайшее время, каждая третья гривна в Украине будет тратится на выплаты по госдолгу.
yuri_m написав:Вот только результаты потом бывают очень плохие для тех же самых избирателей. А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?
Спокойно. Кабмин назначен 281 голосами, не так чтобы с огромным запасом, и это при эйфории первого заседания, максимальной явке Слуги, и еще не успели разругаться внутри фракции. Всё будет не так просто.