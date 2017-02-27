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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1932193319341935>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Задачи интересные. Посмотрим, что выйдет.

Премьер у нас романтик, судя по тексту. Желает удешевления кредитов, но при этом каждая третья гривна идет на внешние долги. Где тогда брать свободный ресурс? Кредиты ведь дешевеют, когда много свободных денег. При этом хочет от НБУ понижения ставки, но одновременно и невмешательство в действия банка. "Казнить нельзя помиловать"...
Равные права для бизнеса, но одновременно уже идет наезд на Миттала и Ахметова. И это не считая уже оформленных преференций Коломойскому!
Про контрабанду вообще перл. Напоминает классику "паровоз, стой, раз-два!".
В общем во главе Кабмина поставили мечтателя. Видимо чтобы не мешал рулить теневым правителям страны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:59

... ну, під ножиці, так під ножиці! ©®™)))

  холява написав:Добрый Вечер .
Всем Здоровья

... і вам не хворати! :)
... еееехххххх, мабуть, не встигли вчора вечером/або сьогодні зранку прочитати гарний допис Автора77! - де все було розжовано, що я приколююсь жартую!
- а от більшість, все це сприймає серйозно...... - а дехто й хамить ;)

- ну нічого!
- ХОРОШОГО ВСІМ ВЕЧОРА! :D
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:06

  yuri_m написав:
  ЛАД написав:Задачи интересные. Посмотрим, что выйдет.

Премьер у нас романтик, судя по тексту. Желает удешевления кредитов, но при этом каждая третья гривна идет на внешние долги. Где тогда брать свободный ресурс? Кредиты ведь дешевеют, когда много свободных денег. При этом хочет от НБУ понижения ставки, но одновременно и невмешательство в действия банка. "Казнить нельзя помиловать"...
Равные права для бизнеса, но одновременно уже идет наезд на Миттала и Ахметова. И это не считая уже оформленных преференций Коломойскому!
Про контрабанду вообще перл. Напоминает классику "паровоз, стой, раз-два!".
В общем во главе Кабмина поставили мечтателя. Видимо чтобы не мешал рулить теневым правителям страны.


Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:
А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года
Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:08

Чудесная новость.Укрaїнa дoмoвилacя з Пoльщeю щoдo пocтaвoк aмeрикaнcькoгo гaзу

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/73585107/

А я то все ждал, когда же уже придет ко мне чудотворный американский газ с запахом демократии и свободы , а не так как в Германии - тиранический, мордорский. :)
Предлагаю ароматизировать газ еще духами Chanell # 5, чтобы ни у кого не возникало вопросов - А почему так дорого ? :)
Востаннє редагувалось andrein в Чет 29 сер, 2019 21:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:12

  yuri_m написав:А про конституционный переворот говорил в том смысле, что теперь будет класть "СН" большой и толстый на всё и всех! И будет у нас худший вариант диктатуры, по образцу Германии 1933-1945 или СССР 1930-1953. "Лес рубят - щепки летят". Готовы стать этой самой щепкой?


В 2014-2018 гг концентрация власти едва ли была ниже. Оппозиции де-факто не было, пока ЮВТ на выборы не собралась - все президентские предложения Рада голосовала на ура. Даже Премьер был дружбаном и давним соратником Президента, если вы успели забыть.

Этой болячке не один день, и даже не один год. До Зеленского власть узурпировал Порошенко, а до Порошенко - Янукович. Пожалуй, лишь Ющенко в этом смысле отличался. Да и тот - только потому, что не смог...
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:13

  andrein написав:Чудесная новость.Укрaїнa дoмoвилacя з Пoльщeю щoдo пocтaвoк aмeрикaнcькoгo гaзу

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/73585107/

А я то все ждал, когда же уже придет ко мне чудотворный американский газ с запахом демократии и свободы , а не так как в Германии - тиранический, мордорский. :)


Вот поперло так поперло, рост зарплат, экономика растет в прогнозах, кредиты дешевые, даже газ демократический) пора прощаться с долларом и все в гривню?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:20

  remark написав:
  andrein написав:Чудесная новость.Укрaїнa дoмoвилacя з Пoльщeю щoдo пocтaвoк aмeрикaнcькoгo гaзу

https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/73585107/

А я то все ждал, когда же уже придет ко мне чудотворный американский газ с запахом демократии и свободы , а не так как в Германии - тиранический, мордорский. :)


Вот поперло так поперло, рост зарплат, экономика растет в прогнозах, кредиты дешевые, даже газ демократический) пора прощаться с долларом и все в гривню?

Илон Маск недавно успешно протестировал какой-то новый кораблик. Так что скоро диверсифицируем поставки с Марса или Луны (ну или хоть "виртуальный реверс" через них запилим) :)
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25

... за крок до перевороту думок ©

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:26

  zРадио написав:
  Zebra написав:
Гитлер тоже демократичным путем отжал власть.


Меня самого беспокоит высокая концентрация власти. Но пока сравнение Зеленского с Гитлером выглядит как визг подранков Петра Неизвестного :mrgreen:

Будут факты узурпации власти - будем обсуждать...

Зе в Наполіона мітить, дажє вроді був ролік смішний
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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