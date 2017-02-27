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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1932193319341935

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:30

  Viktor написав:
  yuri_m написав:
  ЛАД написав:Задачи интересные. Посмотрим, что выйдет.

Премьер у нас романтик, судя по тексту. Желает удешевления кредитов, но при этом каждая третья гривна идет на внешние долги. Где тогда брать свободный ресурс? Кредиты ведь дешевеют, когда много свободных денег. При этом хочет от НБУ понижения ставки, но одновременно и невмешательство в действия банка. "Казнить нельзя помиловать"...
Равные права для бизнеса, но одновременно уже идет наезд на Миттала и Ахметова. И это не считая уже оформленных преференций Коломойскому!
Про контрабанду вообще перл. Напоминает классику "паровоз, стой, раз-два!".
В общем во главе Кабмина поставили мечтателя. Видимо чтобы не мешал рулить теневым правителям страны.


Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:
А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года
Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?

при ОВДП ? 15% - гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:31

  yuri_m написав:........
Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин.
.....

О Гитлере уже писал.
Да и приход Сталина к власти демократическим путём это сильно!
Незнание истории не освобождает от ответственности. :)

P.s. Но вообще давно писал, что, возможно, диктатура нам бы не помешала (здесь часто вспоминали Ли Куан Ю).
Только где найти подходящего диктатора?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:
А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года
Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?

А не задавались вопросом, из чего берется и как вообще складывается процентная ставка? Почему она 10, 15, или 18%? Или наоборот 0.5-2%, как в развитых западных странах... Ведь ставка отражает дела в экономике страны, а не устанавливается от чьих-то хотелок. НБУ может планировать и 5% на конец 2020 года, да вот только если в экономике будет полная задница, то хрен мы даже 15% увидим! Та же фигня с внешними долгами. Если надо регулярно отдавать треть бюджета на погашение долгов, а дешево перекредитоваться неоткуда, то никакие депозиты населения не спасут! Население же эти деньги должно где-то брать? А если треть денег уходит из страны на выплаты, то где взяться свободной денежной массе? Нет, можно конечно напечатать хоть вагон, то тогда и инфляция будет, как в 90-х.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:40

  Долярчик написав:



Уважаемый модератор, а можно Долярчику заблокировать размещение контента ЮТУБ ??
Живите своим умом!
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