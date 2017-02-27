ЛАД написав:Задачи интересные. Посмотрим, что выйдет.
Премьер у нас романтик, судя по тексту. Желает удешевления кредитов, но при этом каждая третья гривна идет на внешние долги. Где тогда брать свободный ресурс? Кредиты ведь дешевеют, когда много свободных денег. При этом хочет от НБУ понижения ставки, но одновременно и невмешательство в действия банка. "Казнить нельзя помиловать"... Равные права для бизнеса, но одновременно уже идет наезд на Миттала и Ахметова. И это не считая уже оформленных преференций Коломойскому! Про контрабанду вообще перл. Напоминает классику "паровоз, стой, раз-два!". В общем во главе Кабмина поставили мечтателя. Видимо чтобы не мешал рулить теневым правителям страны.
Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов: А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?
при ОВДП ? 15% - гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Viktor написав:Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов: А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?
А не задавались вопросом, из чего берется и как вообще складывается процентная ставка? Почему она 10, 15, или 18%? Или наоборот 0.5-2%, как в развитых западных странах... Ведь ставка отражает дела в экономике страны, а не устанавливается от чьих-то хотелок. НБУ может планировать и 5% на конец 2020 года, да вот только если в экономике будет полная задница, то хрен мы даже 15% увидим! Та же фигня с внешними долгами. Если надо регулярно отдавать треть бюджета на погашение долгов, а дешево перекредитоваться неоткуда, то никакие депозиты населения не спасут! Население же эти деньги должно где-то брать? А если треть денег уходит из страны на выплаты, то где взяться свободной денежной массе? Нет, можно конечно напечатать хоть вагон, то тогда и инфляция будет, как в 90-х.