... за крок до перевороту думок ©
дуже скоро у вас думки перевернуться....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:45
Долярчик
дуже скоро у вас думки перевернуться....
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:47
а курс улетіти на ПА30..40
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:51
є ще одна засада, якщо ВВП росте більше 4%, то там по обслугованню зовнішнього боргу включається мультиплікатор, так що ріст ВВП суттєво не зменшить боргове навантаження, тому як вихід - нові позички на кращих умовах (і сподіватися на дешевий долар)
Реструктуризація боргу: перемога чи зрада?
Так, якщо ВВП збільшиться до 3%, то 15% цього зростання буде заплачене кредиторам до 2014 року, якщо ж ВВП збільшиться більше ніж на 4%, то Україна платитиме 40% від зростання.
Відповідно до досягнутих з клубом кредиторів домовленостей, Угода передбачає негайне списання 20% основного боргу України (близько $3,6-3,8 млрд), що зменшує гарантований борг з приблизно $19,3 млрд до $15,5 млрд. При цьому за цінними паперами має бути підвищено середньозважену купонну ставку з 7,22% до 7,75% річних. Також встановлено відтермінування погашення єврооблігацій на 4 роки — з 2015–2023 рр. до 2019–2027 рр., за ці 4 роки Україна мала б сплатити за кредитами біля $ 15 млрд.
У рамках Угоди передбачається випуск 20-річних інструментів відновлення вартості (value recovery instruments, VRI). Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік — виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від приросту ВВП понад 3%, від 4% зростання — 40% вартості від кожного відсотка зростання. VRI діятиме лише після того, як ВВП України сягне $125,4 млрд (за прогнозами МВФ в 2015 ВВП України становитиме $84,3 млрд). В 2021–2025 рр. виплати за VRI будуть обмежені 1% ВВП
для довідки:
ВВП (номінальний)▲ $126,39 млрд. (2018)[1]
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 22:03, всього редагувалось 4 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дык, Долярчик не в курсе, что уже зарегистрированы два законопроекта в новой раде под номерами 1053 и 1071, по которым Долярчик будет сидеть со смартфоном-кассовым аппаратом, а злобные конкуренты будут стучать на каждый не выданный Долярчиком чек и получать премию от этого.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:53
Гражданская конфискация.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:06
Пятница МБ плюс 15 - 20 коп
Завтра реальный первый день новой власти,нового правительства,может старые игроки захотят качнуть показательно ?
Плюс психологическая дата - входим в осень как раз,обычно в этот время все уже зубы на зелень точили, неужели в этот раз будет по-другому ?
Всего лишь предположение, прошу не критиковать сурово
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:12
Не надо загадывать.
Лучше неизвестность, чем старая гниль
28 лет - офигенный срок,
за это время многие страны мега-прыжки совершали,
за это время экономика нашей страны должна была стать тигром,
а не дохлой кошкой.
В любом случае, публика беднее не станет, особо падать и так некуда, а вот кое-кто бабок не досчитается.
Коротко, но ясно.
И о гривне.
Пора бы уже кое-кому выводить капиталы, с соответсвующей скупкой валюты.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:21
... шануймося українці, бо ми того варті! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:22
У вас отличное чувство юмора,
что исторически всегда приветствовалось на этой ветке
Заслуженный "лайк".
Меньше зануд и нравоучителей и больше юмора ,господа !
От души посмеялся на ночь, респект
И кроме того,вы один из очень-очень немногих, кто дал суперметкий прогноз , который в вашей подписи.
Просто меткий стрелок
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 29 сер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Падать всегда есть куда! Сразу видно, что Вы не жили в начале 90-х. Тогда инфляция была 10000% в год. Утром курс 3500 купонов за доллар, а вечером уже 3800. А утром следующего дня уже за 4000 перевалил... Это расти тяжело и много работать надо, а развалить - проще простого! И пострадают в первую очередь как раз те, кто громче всех кричал "долой всех старых, даёшь новых людей во власть, отнять и поделить!" Отнять-то отнимут, а вот делить на всех не станут... "Потому что всех много, а всего мало!"(с) Рекомендую поискать и посмотреть документальные фильмы про эпоху после революции 1917 года, а точнее 1917-1920. Отнимали и делили знатно, да только потом все чуть с голоду не поздыхали. Отнять нажитое кем-то не проблема, проблема уметь это заработать.
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