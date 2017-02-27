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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:45

Долярчик

... за крок до перевороту думок ©


дуже скоро у вас думки перевернуться....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:47

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Viktor написав:...........
Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:
А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года
Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?

при ОВДП ? 15% - гагага

В принципе доходность ОВГЗ может упасть достаточно быстро вместе с учётной и прочими ставками (в т.ч. депозитными).

а курс улетіти на ПА30..40
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:51

  yuri_m написав:
  Viktor написав:Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:
А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года
Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?

А не задавались вопросом, из чего берется и как вообще складывается процентная ставка? Почему она 10, 15, или 18%? Или наоборот 0.5-2%, как в развитых западных странах... Ведь ставка отражает дела в экономике страны, а не устанавливается от чьих-то хотелок. НБУ может планировать и 5% на конец 2020 года, да вот только если в экономике будет полная задница, то хрен мы даже 15% увидим! Та же фигня с внешними долгами. Если надо регулярно отдавать треть бюджета на погашение долгов, а дешево перекредитоваться неоткуда, то никакие депозиты населения не спасут! Население же эти деньги должно где-то брать? А если треть денег уходит из страны на выплаты, то где взяться свободной денежной массе? Нет, можно конечно напечатать хоть вагон, то тогда и инфляция будет, как в 90-х.

є ще одна засада, якщо ВВП росте більше 4%, то там по обслугованню зовнішнього боргу включається мультиплікатор, так що ріст ВВП суттєво не зменшить боргове навантаження, тому як вихід - нові позички на кращих умовах (і сподіватися на дешевий долар)

https://www.radiosvoboda.org/a/27254354.html
Реструктуризація боргу: перемога чи зрада?

Так, якщо ВВП збільшиться до 3%, то 15% цього зростання буде заплачене кредиторам до 2014 року, якщо ж ВВП збільшиться більше ніж на 4%, то Україна платитиме 40% від зростання.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2015)

Відповідно до досягнутих з клубом кредиторів домовленостей, Угода передбачає негайне списання 20% основного боргу України (близько $3,6-3,8 млрд), що зменшує гарантований борг з приблизно $19,3 млрд до $15,5 млрд. При цьому за цінними паперами має бути підвищено середньозважену купонну ставку з 7,22% до 7,75% річних. Також встановлено відтермінування погашення єврооблігацій на 4 роки — з 2015–2023 рр. до 2019–2027 рр., за ці 4 роки Україна мала б сплатити за кредитами біля $ 15 млрд.

У рамках Угоди передбачається випуск 20-річних інструментів відновлення вартості (value recovery instruments, VRI). Суми виплати за ними будуть визначатись залежно від динаміки зростання ВВП України. При темпах зростання до 3% на рік — виплати нульові, від 3% до 4% — 15% від приросту ВВП понад 3%, від 4% зростання — 40% вартості від кожного відсотка зростання. VRI діятиме лише після того, як ВВП України сягне $125,4 млрд (за прогнозами МВФ в 2015 ВВП України становитиме $84,3 млрд). В 2021–2025 рр. виплати за VRI будуть обмежені 1% ВВП

для довідки:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
ВВП (номінальний)▲ $126,39 млрд. (2018)[1]
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 сер, 2019 22:03, всього редагувалось 4 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007 написав:Долярчик

... за крок до перевороту думок


дуже скоро у вас думки перевернуться....


Дык, Долярчик не в курсе, что уже зарегистрированы два законопроекта в новой раде под номерами 1053 и 1071, по которым Долярчик будет сидеть со смартфоном-кассовым аппаратом, а злобные конкуренты будут стучать на каждый не выданный Долярчиком чек и получать премию от этого.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:53

Гражданская конфискация.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... tivov.html
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:06

  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?


Пятница МБ плюс 15 - 20 коп
Завтра реальный первый день новой власти,нового правительства,может старые игроки захотят качнуть показательно ?
Плюс психологическая дата - входим в осень как раз,обычно в этот время все уже зубы на зелень точили, неужели в этот раз будет по-другому ?
Всего лишь предположение, прошу не критиковать сурово :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:12

  yuri_m написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

Не про те события спрашиваете. Сейчас в Раде свершился по сути конституционный переворот, и теперь страной будет рулить клон "Единой России" в лице партии "Слуга народа". По всем вопросам идут тупо в свою сторону! Никаких замечаний, пожеланий, и поправок от других фракций демонстративно не замечают. Это будет самый жесткий вариант правления, еще покруче КПСС! Даже боюсь загадывать, чего они там с завтрашнего дня будут принимать в плане законов. Полная и безоговорочная власть в одних руках. Это просто жесть...


Не надо загадывать.
Лучше неизвестность, чем старая гниль :)
28 лет - офигенный срок,
за это время многие страны мега-прыжки совершали,
за это время экономика нашей страны должна была стать тигром,
а не дохлой кошкой.
В любом случае, публика беднее не станет, особо падать и так некуда, а вот кое-кто бабок не досчитается.

Коротко, но ясно.

И о гривне.

Пора бы уже кое-кому выводить капиталы, с соответсвующей скупкой валюты. :D
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:21

... шануймося українці, бо ми того варті! ©®™

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:22

  Долярчик написав:
  холява написав:Добрый Вечер .
Всем Здоровья

... і вам не хворати!
... еееехххххх, мабуть, не встигли вчора вечером/або сьогодні зранку прочитати гарний допис Автора77! - де все було розжовано, що я приколююсь жартую!
- а от більшість, все це сприймає серйозно...... - а дехто й хамить

- ну нічого!
- ХОРОШОГО ВСІМ ВЕЧОРА! :D
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У вас отличное чувство юмора,
что исторически всегда приветствовалось на этой ветке :)

Заслуженный "лайк".

Меньше зануд и нравоучителей и больше юмора ,господа !

От души посмеялся на ночь, респект :)

И кроме того,вы один из очень-очень немногих, кто дал суперметкий прогноз , который в вашей подписи.
Просто меткий стрелок :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 29 сер, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:В любом случае, публика беднее не станет, особо падать и так некуда, а вот кое-кто бабок не досчитается.

Падать всегда есть куда! Сразу видно, что Вы не жили в начале 90-х. Тогда инфляция была 10000% в год. Утром курс 3500 купонов за доллар, а вечером уже 3800. А утром следующего дня уже за 4000 перевалил... Это расти тяжело и много работать надо, а развалить - проще простого! И пострадают в первую очередь как раз те, кто громче всех кричал "долой всех старых, даёшь новых людей во власть, отнять и поделить!" Отнять-то отнимут, а вот делить на всех не станут... "Потому что всех много, а всего мало!"(с) Рекомендую поискать и посмотреть документальные фильмы про эпоху после революции 1917 года, а точнее 1917-1920. Отнимали и делили знатно, да только потом все чуть с голоду не поздыхали. Отнять нажитое кем-то не проблема, проблема уметь это заработать.
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