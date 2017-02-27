Viktor написав: Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:

А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 года

Б) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов? Согласен со всем, кроме скептицизма относительно дешевых кредитов:А) Снижение учетной ставки заложено в стратегии НБУ и там действительно предлагается учетная ставка 8% на конец 2020 годаБ) каким боком внешние долги страны к банкам, которые будут кредитовать со своих/привлеченных на депозиты ресурсов?

А не задавались вопросом, из чего берется и как вообще складывается процентная ставка? Почему она 10, 15, или 18%? Или наоборот 0.5-2%, как в развитых западных странах... Ведь ставка отражает дела в экономике страны, а не устанавливается от чьих-то хотелок. НБУ может планировать и 5% на конец 2020 года, да вот только если в экономике будет полная задница, то хрен мы даже 15% увидим! Та же фигня с внешними долгами. Если надо регулярно отдавать треть бюджета на погашение долгов, а дешево перекредитоваться неоткуда, то никакие депозиты населения не спасут! Население же эти деньги должно где-то брать? А если треть денег уходит из страны на выплаты, то где взяться свободной денежной массе? Нет, можно конечно напечатать хоть вагон, то тогда и инфляция будет, как в 90-х.